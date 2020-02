Condemnat un neonazi a 15 anys de presó per assassinar un homosexual

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna a 15 anys de presó a una persona d'ideologia neonazi per matar un home homosexual a Montgat fa 20 anys. Després va escriure a la paret amb sang 'Hitler tenia raó' i les sigles del Ku Klux Klan. L'assassí va confessar haver matat la víctima amb qui havia concertat una cita a la localitat maresmenca parant-li una trampa per atacar-lo. El cas no es va poder resoldre fins pràcticament dues dècades després.



El magistrat president del tribunal ha condemnat així a Cristian A. per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i discriminació per raó d'orientació sexual de V.A.V. després que l'acusat admetés el crim davant el jurat popular que l'anava a jutjar.

"Sí, el vaig matar amb un ganivet a punyalades", va sostenir posteriorment al fet que la seva defensa lliurés a la sala un escrit amb la confessió de l'assassinat d e la víctima, un equatorià, el cadàver del qual va aparèixer amb disset punyalades, una margarida a l'orella i envoltat per les inscripcions "Hitler tenia raó" i "KKK", que havia pintat en la paret amb sang.



D'acord amb la sentència, Cristian A. va atacar a V.A.V. de manera "per sorpresa i de forma ràpida" clavant-li diverses punyalades a la cara, el coll, els pulmons i el cor, mogut "pel menyspreu que li provocava l'orientació sexual" de la víctima i causant-li "agonia" prèvia a la defunció.

Simpatitzant de les idees derivades del nazisme

Els fets van succeir al març de l'any 2000, quan l'assassí confés va anar amb tren fins a Montgat per trobar-se amb un home, al qual va conèixer a través d'una oferta de treball que prèviament havia publicat, i amb el qual suposadament anava a mantenir relacions sexuals. Una vegada al lloc de trobada i després que la víctima es despullés, el va apunyalar sense que l'agredit, sota els efectes de l'alcohol, pogués fer res per a defensar-se.



Tal com subratlla el magistrat, en el moment dels fets, Cristian A. "era simpatitzant de les idees derivades del nazisme i de l'anomenat supremacisme blanc, tots dos corrents ideològics que justifiquen la violència contra els qui defensen idees contràries".

No va ser fins a 2012 quan el criminal va decidir abandonar Espanya i tornar a Medellín (Colòmbia), on va ser finalment detingut i extradit a l'Estat espanyol, on havia servit en l'Exèrcit i tenia antecedents penals per agressió sexual i violència masclista.



En la seva sentència, el magistrat també ha tingut en compte les denominades dilacions indegudes, ja que el cas va estar paralitzat tretze anys, entre agost de 2003 -quan es va arxivar davant la impossibilitat d'identificar a l'autor- i maig de 2016 -quan va ser localitzat a Colòmbia-.

Arran de la confessió, la defensa de Cristian A. ha aconseguit disminuir la pena de 20 anys que sol·licitava el fiscal i l'acusació particular fins als 15 anys de presó, que probablement complirà en el centre de Brians, on actualment està empresonat.



Després d'haver assumit l'assassinat, també s'ha rebaixat fins als 45.000 euros i els 25.000 euros la indemnització que haurà d'abonar al fill i a la germana de la víctima, respectivament.