Condemnats a tres anys d'internament els quatre joves acusats de violar un company d'escola amb Asperger

Quatre joves han estat condemnats a tres anys d'internament per violar a un company d'escola amb síndrome d'Asperger. Els fets es remunten al 2018, quan els agressors eren menors i estudiaven tercer d'ESO -tenien 14 i 15 anys- a l'Escola Verge del Roser de Vallirana, al Baix Llobregat. Ara, un jutjat de menors de Barcelona els ha condemnat a l'internament, a banda de a quatre a anys més de llibertat vigilada i al pagament d'una indemnització de 65.000 euros per a la víctima. El centre educatiu ha estat declarat responsable civil subsidiari dels fets.

Segons detalla la sentència, avançada per TV3, ha quedat provat que els nois el van vexar i agredir sexualment el company de 13 anys durant l'estona de pati. A tres dels condemnats se'ls ha imputat delictes d'agressió sexual -un d'ells en grau de temptativa-, i al quart se'l considera culpable d'un delicte contra la integritat moral. Tot i així, la pena és inferior als quatre anys que demanava la família de la víctima.

La sentència contra els quatre joves no és ferma i es pot recórrer, i encara queda determinar a quin centre d'internament haurien d'ingressar. Si els condemnats recorren la sentència i el jutge de darrera instància els manté la condemna podrien internar en un centre penitenciari i no de menors, al superar tots la majoria d'edat. En aquest supòsit, complirien condemna en un mòdul de joves.

El judici es va produir el passat octubre, a porta tancada, després de la denúncia de la víctima el 2019. Durant el procés, diversos experts i pèrits van emfatitzar que la víctima no es podia haver inventat la violació. Els joves van negar haver agredit sexualment al seu company. La família, com a acusació particular, va voler evidenciar que l'escola no havia activat els protocols anti bullying, mentre el centre escolar va assegurar haver posat en marxa tots els protocols necessaris quan va tenir constància dels fets.