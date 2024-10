Condemnen a any i mig de presó cadascuna de les activistes jutjades per tallar les vies de FGC durant la vaga del 8M

⚠️ Càstig exemplar al feminisme:



🔗 1 any i 6 mesos de presó per a cadascuna de les 7 companyes

💶 26.169,34€ de responsabilitat civil exigida per @FGC

❌ 1 any i 6 mesos d'inhabilitació del dret al sufragi passiu



No ens quedarem parades. Dijous a les 18h, FGC Sant Cugat! pic.twitter.com/wrF7ftswss