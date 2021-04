Condemnen un militant d'Arran a un any i mig de presó per un dels primers talls de la Meridiana

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat un militant d'Arran a un any i mig de presó per atemptat a l'autoritat i a pagar una multa per lesions a un mosso d'Esquadra durant un dels primers talls de la Meridiana, en concret el del 19 d'octubre del 2019. Aquesta protesta contra la sentència del Procés ja ha superat actualment els 400 dies tallant la via. El detingut, el Marcel, haurà de pagar 360 euros de multa i 1.350 d'indemnització a l'agent pels dies que va estar de baixa i per les seqüeles que li han quedat en un dit de la mà. Segons la sentència, el condemnat va ser requerit pels Mossos juntament amb un grup de persones perquè no travessessin el cordó policial que impedia l'ocupació de la via. Un agent va subjectar una persona perquè no hi passés i l'acusat va empènyer el mosso i el va fer caure, colpejant-se fortament en el quart dit de la mà dreta.

Segons la sentència, l'acusat va "faltar al respecte i a la consideració degudes als agents". Durant la vista, ell va negar que colpegés el mosso de forma voluntària, però dos agents més van declarar el contrari. Alerta Solidària i Arran han criticat que el jutjat hagi ignorat la declaració de l'acusat i d'un testimoni amic seu, i ha remarcat que ell també va caure a terra. La defensa interposarà un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Barcelona.

Les dues entitats també han aprofitat per carregar contra el "paper actiu" de la Generalitat en la "persecució judicial de l'independentisme i la dissidència política" exercint d'acusació particular i "participant activament en la repressió de l'Estat des de la fase judicial, amb les investigacions, muntatges i detencions dels Mossos, fins a la fase judicial, de la mà de la Fiscalia i els poders de l'Estat".