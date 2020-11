Condemnen a tres anys i mig de presó un manifestant que va tallar la Ronda de Dalt durant la vaga general del 2017

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres anys i mig de presó per desordres públics greus a Franscisco Garrobo, un manifestant que va tallar la Ronda de Dalt durant la vaga general del 8 de novembre del 2017, convocada contra l'aplicació de l'article 155. L'òrgan judicial també ha condemnat a un any de presó per desordres greus un altre manifestant, Moisés F.D.. El tribunal els ha absolt de delictes contra el trànsit, i també ha absolt de tots els delictes dos activistes més. La defensa, representada per Alerta Solidària, ha rebutjat la sentència de Garrobo i ha anunciat que la recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Garrobo ja va ser condemnat el setembre del 2017 a tres mesos de presó per desordres públics i per això li apliquen l'agreujant de reincidència, i la pena puja fins als tres anys i mig. "Us puc assegurar que no defalliré en cap cas, i que aniré a totes en la defensa del dret a la vaga i la llibertat. Dempeus fins al final!", ha piulat Garrobo en conèixer la seva sentència.

Alerta Solidària ha denunciat en un comunicat publicat a les xarxes socials que la condemna "vulnera el dret fonamental de manifestació i de vaga que es recullen a la Carta Europea de Drets Fonamentals".

El fiscal demanava cinc anys de presó per un dels acusats i tres anys de presó per la resta. Segons la sentència, els dos condemnats van acudir a una convocatòria de les 7 del matí feta pels CDR de Nou Barris i Sant Andreu al Metro de Trinitat Vella. Amb més d'un centenar de persones es van manifestar per diversos carrers fins arribar a la sortida número 2 de la Ronda de Dalt, via que van acabar tallant en els dos sentits fins les 11 del matí. El tall va provocar cues de prop de 15 quilòmetres, i va afectar uns 4.000 turismes i 750 camions. Per la seva part, Alerta Solidària rebat que va ser una mobilització pacífica.