Les condicions sanitàries els han obligat a reduir la participació de ponents i públic, però els organitzadors del congrés Historical Materialism deixen molt clar que això no significarà que l’edició d’enguany perdi la seva càrrega crítica. "Aquest any hem optat per fer un format més petit que l’anterior edició, del 2019, per la incertesa de la situació sanitària", explica a Públic Mònica Clua, també professora a la Universitat de Texas Rio Grande Valley, "però ens ha semblat que era important mantenir el congrés i fer-lo presencial a la Nau Bostik, amb qui hem creat molt bones sinèrgies i és un espai que representa la recuperació de la ciutat i l’autogestió".



Sota el lema "reivindicar la vida, existir i resistir en temps de pandèmia capitalista", Historial Materialism acollirà divendres i dissabte a Barcelona diverses taules en les quals participaran 80 ponents entre d’acadèmics a activistes per parlar dels debats que centren l’agenda de l’esquerra europea i internacional actualment, des del feminisme i la transició ecològica a la sobirania tecnològica passant per les alternatives a un model productiu que ha patit molt visiblement un sotrac amb la pandèmia de la Covid-19.

El text del programa considera de fet la pandèmia com "una crisi civilitzatòria pròpia d'una era de catàstrofes múltiples": "La pandèmia del coronavirus i la seva gestió improvisada han fet evidents les situacions de desigualtat i polarització pròpies de l'actual era neoliberal i ha fet aflorar, a la vegada, moltes de les realitats amagades per la boira consumista i les rutines opressives de la nostra vida quotidiana". En temps de pandèmia, continua la presentació del programa, "el caràcter essencial d'aquells treballs que permeten fer sostenible la vida i dels serveis públics s'ha fet tan evident com la lògica destructora de la globalització neoliberal i la voracitat dels nous gegants logístics i del capitalisme de plataforma".

A les jornades hi participaran el diputat de la CUP al Congrés dels Diputats Albert Botran, l’antropòleg Manuel Delgado, els economistes Antoni Soy i Miren Etxezarreta, els advocats Benet Salellas i Vidal Aragonès -tots dos també ex-diputats de la CUP al Parlament de Catalunya-, l'historiador Joan Tafalla, l'exregidora de Ciutat Vella Gala Pin el vicepresident de la Xarxa Renda Bàsica i professor a la Universitat de Barcelona (UB) David Casassas, entre d'altres.

Taules que combinen reflexió acadèmica i lluites diàries

"A nivell de continguts i participació, hem treballat per transcendir les barreres del coneixement disciplinari", aclareix Clua. En conseqüència, segueix, "les taules s’han elaborat a partir de la col·laboració amb diversos grups de persones i col·lectius i pretenen combinar la reflexió acadèmica i la provinent des de lluites diàries i organitzades arreu del territori". Del programa d’enguany, Clua en destaca "la mirada que fem al capitalisme com a pandèmia que afecta tots els àmbits de la vida: tenim sessions sobre ecofeminisme, situació sobre les treballadores essencials, l’hosteleria, el capitalisme racial i l’autoritarisme d’estat, entre moltes altres sessions". "També cal recordar el 150è aniversari de la Comuna de París, hi hem organitzat una taula amb Montserrat Galcerán, Jaime Pastor i Jeanne Moisand", afegeix.



El 2020 la conferència no va poder celebrar-se, com molts altres congressos, conferències i esdeveniments culturals, a causa de la pandèmia. L’edició del 2021 no podrà tenir lloc encara de manera normal, però els seus organitzadors han decidit organitzar-la igualment. "Bé, hem cregut molt necessari tirar endavant aquesta edició, tot i la incertesa i les restriccions sanitàries, precisament pel moment en el que vivia", assegura a aquest mitjà Clua, per a qui d’acord amb els organitzadors, "cada cop queda més en evidència que el capitalisme és crisi".

"És el moment de practicar, reivindicar i pensar una política de la vida, per evitar que els canvis que vinguin no serveixin per consolidar encara més els privilegis de la minoria"

"Pensem que enfront de la 'pandèmia' capitalista, és el moment de practicar, reivindicar i pensar una política de la vida, per evitar que els canvis que vinguin no serveixin per consolidar encara més els privilegis de la minoria", defensa a l'agregar que "per fer-ho necessitem crear, obrir i mantenir espais de reflexió i pensament amb una clara visió emancipadora". I remetent-se al títol de la conferència mateixa, assenyala que "el materialisme històric es caracteritza precisament per ser una teoria de crítica de la societat capitalista, però és una crítica que pretén obrir les escletxes àmplies i necessàries per subvertir-lo".



Com veu Clua el futur de la conferència mateixa quan fins i tot el terreny que trepitgem ens sembla inestable? "Ens agradaria tornar a poder repetir el format del 2019, on van participar prop de 700 investigadores i activistes de tot el món", respon ràpidament. Clua recorda que aquella va ser "una edició on vam tenir una crida oberta a propostes i ponències i on vam poder fer un treball molt més extens amb col·lectius i organitzacions". "La nostra ambició és fer el congrés cada dos anys, amb l’objectiu de crear un espai on investigadores i activistes trobin un espai comú per pensar i crear alternatives", conclou.