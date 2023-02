La conferència 'On som? Cap on anem?' analitza el moment polític a Catalunya

Analitzar la complexitat del moment polític de Catalunya, aquest és l'objectiu fixat per l'organització de la conferència que se celebrarà aquest dilluns amb el títol On som? Cap on anem? La situació política en un context de canvis. El col·loqui, moderat per Mònica Morales, comptarà amb la intervenció del periodista badaloní i director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana Ricart, i amb la introducció del director d'Espacio Público, Orencio Osuna.

L'acte serà d'accés gratuït a les 7 de la tarda a la sala Salvador Cabré Biblioteca Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet, i per als interessats que no hi puguin acudir la xerrada també estarà disponible a través del canal de Youtube de Diàlegs a la Riba del Besòs.