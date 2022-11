Confinat per risc químic el polígon de Constantí per l'incendi en una fàbrica de sofre

Protecció Civil ha activat el Plaseqta en fase d'Emergències a causa de l'incendi a l'empresa AFEPASA de Constantí (Tarragonès). Al magatzem afectat hi ha sofre, que en cremar pot generar diòxid de sofre, el que ha motiva l'activació d'aquest pla especial d'emergència exterior del sector químic.

16 dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant en l'extinció del foc en el polígon de Constantí. Segons detallen, crema la coberta d'una de les tres naus i s'intenta separar els palets perquè no es propagui.

En concret, l'incendi afecta les tres naus de l'empresa de fabricació de sofre. Una de les naus s'ha pogut "sectoritzar" i aïllar, la segona nau és on el foc afecta la coberta, però ja està controlat. Mentre a la tercera és on hi ha palets afectats i s'estan separant els que cremen dels que no.

AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès), l'empresa de sofre del polígon Constantí on s'ha produït un incendi, assegura que el foc "està controlat" i que no ha provocat "cap afectació a la salut pública".

Els fets s'han produït poc després de les 14.15 hores. Un foc elèctric ha provocat una deflagració a la part de la fàbrica i el posterior incendi a les instal·lacions de la fàbrica de sofre. El foc ha generat una columna de fum fosc "que s'ha dissolt a l'atmosfera sense cap mena de perill", assegura l'empresa en un comunicat.

En el marc de l'activació de l'emergència del Plaseqta, s'han fet sonar dues sirenes de risc químic de la zona del polígon. En el marc d'aquesta operació, es demana a totes les persones que les sentin, que es confinin de forma immediata.

El confinament no afecta de moment a zones urbanes habitades. Tot i això, es fa una crida a la ciutadania perquè no s'acosti a la zona, de manera que es facilitin les tasques dels equips d'emergències.

A hores d'ara, afectaria només a empreses de la zona, on caldria tancar portes i finestres, una mesura que no s'ha estès el confinament a cap nucli de població. L'empresa assegura que el foc està controlat i que no ha provocat danys personals. Això no obstant, caldrà estar molt pendents del vent que podria accelerar el foc.

Tres persones ateses

També el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues unitats terrestres, tres unitats ORCA, 2 Comandaments i un equip conjunt Bombers-SEM. Fins al moment, han atès tres persones, un ferit lleu que han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i dues persones més que s'han atès allà mateix.