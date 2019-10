Una taula de diàleg que treballi per aconseguir un “nou pacte” entre Catalunya i Espanya, que s’hauria de votar finalment en un referèndum. A grans trets, aquesta és la proposta compartida dels comuns i Podemos per desbloquejar el conflicte polític català i que han presentat en una roda de premsa el secretari general del partit estatal, Pablo Iglesias, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el cap de llista d’En Comú Podem per a les eleccions del 10 de novembre, Jaume Asens. Els tres han insistit en la necessitat d’un “diàleg real" entre les diferents parts, dotat de contingut i propostes, si bé com ha admès Colau aquest difícilment arribarà abans del 10-N.



Per a Asens, que ha estat l’encarregat de detallar la proposta, el desbloqueig de la situació hauria de permetre l’assoliment de tres grans objectius: “blindar i reforçar l’autogovern, la llibertat dels líders polítics ara empresonats, i constituir una taula de diàleg estable”. La taula de diàleg, que en realitat s’articularia a través de dues -una sortida del Parlament i l’altrA del Congrés-, hauria de basar-se en què ningú hi anés “amb condicions prèvies ni línies vermelles”, i hauria de servir per assolir un acord que es ratificaria via referèndum. “Hem de tornar a donar-li veu al a ciutadania catalana”, ha declarat Asens, que ha afegit també que “no podem excloure una resposta binària, s’haurà de discutir”. En qualsevol cas, Colau ha admès que un referèndum com el que proposen “no seria a curt termini”.



Pel que fa al blindatge de l’autogovern, Asens advoca pel compliment de l’Estatut i la transferència dels recursos i inversions “pendents”, així com la revisió del finançament autonòmic, mentre que per a l’alliberament dels presos polítics defensa “asseure’ns tots plegats i buscar la manera més ràpida i eficaç” d’aconseguir-ho. Això podria ser a través de “l’indult, una prerrogativa prevista en l’ordenament espanyol” o la “derogació o reforma del delicte de sedició”.

Sortir de les “trinxeres” i del “diàleg de sords”



“Hem de parlar clar, amb sinceritat i realisme, d’on ens trobem i com podem sortir d’aquí’, ha proposat Colau ara que, en la seva opinió, “tothom parla de diàleg, però la ciutadania percep que es tracta d’un diàleg de sords”. Asens insistit en la mateixa idea i ha recalcat que la situació “no es resoldrà amb presó, ni policia ni jutges”. Per a Colau “qui ha fallat no ha estat la ciutadania, sinó els representants polítics, especialment els del govern espanyol i la Generalitat”. Ha denunciat una situació caracteritzada per “la judicialització de la política, la via unilateral i el 155”, que ha acabat provocant “una política de trinxeres”. “Les receptes fracassades no ens serviran i cal canviar els termes del diàleg entre Catalunya i l’estat”, ha reblat.



L’alcaldessa ha reclamat a Quim Torra i Pedro Sánchez que s’asseguin a la taula i busquin “qualsevol escletxa que ens permeti abandonar trinxeres”. El candidat del PSOE ha estat diana d’altres crítiques de Colau, de qui ha dit que “ha vingut a replicar la mateixa agenda que el ministre de l’Interior”. “Esperàvem que Pedro Sánchez vingués a parlar amb les institucions catalanes i no ho va fer”, i tampoc “va visitar tots els ferits. També ha condemnat els líders del PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, pels seus discursos “incendiaris”.



Iglesias, de la seva banda, ha descrit la proposta com a “molt necessària” tractant-se “d’una solució política a un conflicte polític” i ha assegurat que, des de Podemos, “la fem nostra”. El candidat de Podemos ha defensat la protecció de l’autonomia i les institucions catalanes, però també ha volgut “fer una crida responsable a la superació de dos fracassos que s’han produït darrerament: el del 155 com a mecanisme d’amenaça permanent i la unilateralitat”.

En clau preelectoral, ha recordat que la seva proposta d’un govern d’esquerres busca “encarar la plurinacionalitat” a través d’un “diàleg sense exclusions que permeti trobar fórmules d’encaix i per a que en el futur pugui haver una gestió democràtica del conflicte”. En canvi, si hi ha un govern de gran coalició entre PSOE i PP està convençut que “hi haurà més retallades, més desigualtat social i en el cas català aposta per la repressió”. Iglesias, que també ha insistit en la necessitat de diàleg, ha fet una crida a “què tots estiguem disposar a cedir en alguna cosa”.