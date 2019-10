El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, intenta que els partits d'àmbit estatal donin una resposta unitària a l'agudització del conflicte amb Catalunya com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem contra dirigents independentistes.



En una excepcional declaració institucional, pronunciada a última hora de la tarda d'aquest dimecres des de la Moncloa, ha fet una crida al president de la Generalitat, Quim Torra, per a què condemni explícitament, "sense excuses i sense pal·liatius", l'ús de la violència. Ho ha dit després de reunir-se amb els líders del PP, Cs i Unides Podem. Ha acusat el president català d'ocultar-se "rere de cortines de fum i foc" i li ha reclamat que deixi de fer-ho perquè els ciutadans a Catalunya "tenen el dret a viure en pau" i això "és incompatible amb l'actitud dels grups violents".

"El legitim dret de manifestació reconegut a la Constitució ha d'estar emparat", ha afirmat. Ha afegit no obstant això que "no hi ha causes, no hi ha raons o ideals que justifiquin l'ús de la violència en una democràcia com l'espanyola. Per això, la primera obligació és garantir el dret a conviure", ha insistit.

L'ex-president de l'ANC també condemna la violència

L'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha fet una crida a la mobilització rebutjant, "sense cap complex", la violència, després dels enfrontaments de dimarts a Barcelona entre alguns manifestants i la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra.



"L'Estat ens vol violents perquè és des de la violència on es legitima. Per això avui, després de les mobilitzacions d'ahir, us convido a no renunciar a sortir al carrer, a seguir mobilitzats, a participar en marxes, en mobilitzacions, però fer-ho sense cap complex rebutjant la violència", ha dit Sànchez en un missatge de veu gravat des de la presó de Lledoners i reproduït en un acte de JxCat a la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb motiu dels dos anys del seu empresonament, informa l'agència EFE.

Sànchez, condemnat a nou anys de presó pel Tribunal Suprem per la seva participació en el referèndum del 1-O, ha assegurat que la violència "mai" ha representat a l'independentisme i ha advertit: "No acceptarem el relat de la por de qui ens vol tancats a casa demanant perdó per l'1-O".



"Per això -ha afegit- no demanarem perdó per haver votat" i, davant les eleccions del 10-N, ha apostat per un compromís que "ha de ser clar: "Mantenir el carrer actiu i les urnes plenes".

"Només des d'aquest exercici de democràcia podrem obligar l'Estat a dialogar. Si persistim, guanyarem. Si mantenim la fermesa de la mobilització, tard o d'hora l'Estat acceptarà dialogar per posar unes urnes definitives, les de la llibertat, les d'un referèndum d'autodeterminació pel poble de Catalunya", ha assenyalat.



De cara a les mobilitzacions que tenen lloc a Catalunya i a les que es convocaran en els pròxims dies, ha demanat als manifestants que "rebutgin" les provocacions els qui els vol "dividits, enfrontats i violents".