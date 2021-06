El principal acord és continuar parlant i reactivar la mesa de diàleg, a banda de constatar que les posicions de partida dels dos governs segueixen sent les mateixes i, per tant, es mantenen allunyades. A grans trets així es podria resumir la primera reunió que han mantingut el president espanyol, Pedro Sánchez, i el català, Pere Aragonès, aquest dimarts a la tarda a la Moncloa. Després de dues hores i mitja de trobada, el president de la Generalitat ha estat el primer a comparèixer -ho ha fet al Centre Blanquerna, la delegació del Govern a Madrid- i ha anunciat que la mesa de diàleg entre els dos governs es reactivarà a Barcelona la tercera setmana de setembre -que arrenca el dia 13-. L'organisme per abordar el conflicte polític no es troba des de la seva constitució, el febrer del 2020.



A banda d'això, Aragonès ha manifestat que la reunió d'aquest dimarts "ha servit per constatar les posicions allunyades entre els governs i les diferències sobre com resoldre el conflicte polític". Alhora, però, ha volgut matisar que també ha permès comprovar que hi ha una "coincidència que el conflicte s'ha de resoldre a través del diàleg i la negociació i la voluntat d'acord" i que tard o d'hora haurà de comptar "amb l'aval de la ciutadania de Catalunya a través del vot". El president del Govern ha reconegut que precisament aquests elements ja van ser els que van motivar la creació de la mesa de negociació.

A partir d'aquí, les posicions de fons segueixen sent allunyades. Aragonès ha verbalitzat que la proposta de la Generalitat és que s'aprovi una amnistia que permeti acabar amb la repressió de l'Estat a l'independentisme i que pugui exercir-se l'autodeterminació, ja que aquests són "els dos grans consensos que existeixen a la societat catalana". Ras i curt, el referèndum. Ni una qüestió ni l'altra es contemplen com a acceptables per part del Govern espanyol. De fet, Aragonès ha manifestat que la proposta de l'executiu estatal és "mantenir l'statu quo", mentre que la de la Generalitat "inclou tots els catalans", ja que tothom podria pronunciar-se.



Les properes setmanes equips dels dos governs es trobaran per definir la metodologia de treball de la mesa de diàleg i l'ordre del dia de la reunió de Barcelona. Un dels aspectes a definir és qui hi formarà part. En aquest sentit, ERC ha manifestat que s'hi integri el seu president, el recentment indultat Oriol Junqueras, qüestió que no veu amb bons ulls la Moncloa.



El president català ha reconegut que serà una "negociació difícil", però ha considerat que el fet que la taula es reprengui demostra que "tots donem una oportunitat al diàleg i a la negociació" i que "tots tenim voluntat de resoldre el conflicte". En aquest sentit, Aragonès ha afegit que el primer pas que hauria de donar el Govern espanyol hauria de ser "complir l'informe de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa i retirar les demandes d'extradició dels exiliats i aturar la persecució dels servidors públics en exercici dels seus mandats".

La comissió bilateral també s'activa

El conflicte polític Estat-Catalunya s'abordarà a la mesa de diàleg, mentre que la resta de dos qüestions que afecten els dos governs es traslladaran a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que es reactivarà ja durant el juliol. Segons ha detallat Aragonès, en aquest àmbit s'hi tractaran temes com el fons europeus, els incompliments de l'Estatut o la inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya, entre d'altres.