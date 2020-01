ERC i Junts per Catalunya estan d’acord en què la taula de negociació entre els governs espanyol i català ha de servir per avançar en l’exercici del dret a l’autodeterminació i per aconseguir la fi de la repressió, mentre que la CUP s’ha mostrat molt escèptica amb l’organisme bilateral que s’ha d’activar les properes setmanes. Aquesta seria la principal conclusió de la cimera que els principals partits i organitzacions independentistes -hi han assistit Òmnium Cultural i l’ANC- han celebrat durant més de dues hores al Palau de la Generalitat. La trobada, que tindrà continuïtat els propers dies, era el primer intent per intentar consensuar una estratègia unitària de l’independentisme a la taula de negociació que reunirà els executius de Quim Torra i Pedro Sánchez.



Lògicament qui més ha defensat “l’oportunitat” que pot suposar la taula és Esquerra, que al cap i a la fi va ser qui va pactar-la amb el PSOE durant les negociacions prèvies a la investidura de Sánchez com a president estatal, mentre que JxCat ha proclamat que una trobada com la d’aquest dimecres s’hauria d’haver abans d’encarar les converses amb els socialistes. La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que “hem constatat que en qualsevol negociació amb l’Estat s’han d’abordar dos pilars: el dret a l’autodeterminació i la fi de la repressió, que per a nosaltres té com a fórmula l’amnistia”. Segons ella, aquesta idea “és molt compartida”.



Alhora, però, ha reconegut que el procés de negociació amb l’executiu estatal “ha d’anar en paral·lel a la mobilització ciutadana, a la nostra tasca a les institucions catalanes per enfortir-les i també a les institucions internacionals, ho hem de fer tot compatible”. Finalment, Vilalta ha subratllat que no volen renunciar a “cap via que ens pugui acostar a la solució democràtica” del conflicte i ha anunciat més reunions en els properes dies perquè encara no s’ha assolit un acord concret entre els diferents acords, en el qual se seguirà treballant.



Per part de JxCat, Elsa Artadi ha reconegut que la taula de negociació “pot ser una oportunitat”, però ha matisat “que no s’han definit amb quines condicions ni amb quines garanties” s’executarà. Com Vilalta, considera que els punts fonamentals a abordar-hi són l’exercici del dret a l’autodeterminació i la fi de la repressió i que avalaran la taula “si ha de servir per seguir-hi avançant”.



En tot cas, la dirigent de JxCat ha recalcat que fins “no hem vist que hi hagi cap avenç” i ha recordat que “no és cap victòria que ara es digui que hi ha un conflicte polític, perquè ja es va dir a [la cimera de] Pedralbes”. “Volem ser molt prudents”, ha afegit Artadi, per concloure que han de ser el màxim de transparents possible “per evitar la desmobilització de la gent i evitar una falsa imatge d’un Pedro Sánchez dialogant si no hi ha avenços”.

Riera: "No és un marc de resolució del conflicte"

La CUP s’ha mostrat molt més escèptica amb la taula pactada entre ERC i el PSOE, ja que considera que “no és un marc de resolució del conflicte polític que viu el país, és un marc de diàleg i negociació entre dos governs, fruit d’un acord d’investidura entre ERC i el PSOE, ni més ni menys”, ha afirmat el diputat Carles Riera. Per a la formació anticapitalista, “la resolució democràtica només arribarà quan tinguem la capacitat de forçar a l’estat a entrar una negociació sobre l’exercici de l’autodeterminació, la fi de la repressió i l’aplicació de l’amnistia a totes les persones represaliades”. I això, segons Riera, només s’assolirà si es recupera la “capacitant de mobilització social”, reproduint “els nivells d’autoorganització i de lluita” comparables als de la tardor de 2017 i a la reacció posterior a la sentència del judici del Procés. Per tot plegat, per a Riera la prioritat de l’independentisme “és assolir un gran acord nacional per l’autodeterminació, amnistia i drets socials i polítics per a tothom”.



L'ANC també s'ha proclamat escèptica amb la taula de negociació, però espera poder-la "fiscalitzar" des de l'espai de trobada de partits i entitats indepedentistes. El vicepresident de l'entitat, Pep Cruanyes, ha assegurat que "mentre hi hagi repressió, aquesta negociació difícilment podrà tirar endavant". Finalment, Òmnium Cultural ha optat per no fer una valoració pública, amb l'argument que "la discreció és imprescindible per al seu èxit".