A poc a poc es van tancant tots els detalls de la represa de la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte polític que es reunirà aquest dimecres a la tarda a Barcelona. Confirmada la presència del president espanyol, Pedro Sánchez -que serà l'encarregat d'obrir l'espai conjuntament amb el seu homòleg català, Pere Aragonès-, l'executiva de Junts per Catalunya ha aprovat que la seva delegació estigui formada pel vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, el secretari general del partit, Jordi Sànchez, el vicepresident de la formació, Jordi Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.



JxCat confia que els noms siguin ratificats per Aragonès al Consell Executiu que se celebra aquest mateix dimarts al matí, però la diferència respecta als integrants de la resta d'actors -PSOE, Unidas Podemos i ERC- és que inclou membres que no formen part del Govern. De fet, fonts de La Moncloa han reaccionat en conèixer la proposta dient que és una reunió "entre governs". Per part d'ERC els representants seran el mateix Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el titular d'Empresa i Treball, Roger Torrent. A banda de Sánchez, la delegació estatal estarà integrada pel ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños; la de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, el d'Universitats, Manuel Castells, i la de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Reunió prèvia entre Aragonès i Sánchez

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimecres a la tarda a soles a Barcelona i inauguraran després la taula de diàleg, segons apunten fonts dels dos executius, però està a l'aire si els dos presidents es quedaran fins al final de la reunió. La Moncloa sosté que el president espanyol hi serà com a mínim al principi, però no aclareix encara si liderarà la delegació de l'Estat durant tota la reunió o bé si un cop feta la salutació abandonarà la trobada. Fonts d'ERC apuntaven aquest dimarts que s'ha estat negociant que els dos presidents es reuneixin sols, inaugurin la taula de diàleg, però no s'hi quedin fins al final.



La d'aquest dimecres serà la segona reunió de la taula de diàleg. La primera trobada va celebrar-se el 26 de febrer del 2020, amb Quim Torra i Pedro Sánchez encapçalant les dues delegacions. La pandèmia de la Covid, la inhabilitació de Quim Torra i les eleccions catalanes van anar fent posposar la data de la segona trobada, que té lloc un any i set mesos després d'aquella cita.



La Moncloa ja ha deixat clares les línies vermelles del procés de "diàleg" que es reprendrà dimecres. Vol que serveixi per assolir acords entorn de "l'agenda per al retrobament", un document que inclou una reforma del finançament i millores en les inversions. També una desjudicializació de la política, mesures de regeneració democràtica i més autonomia financera per a la Generalitat de Catalunya, però no la possibilitat de fer passos en les principals demandes de les formacions independentistes: l'autodeterminació i l'amnistia.