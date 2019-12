En resposta a les crítiques de la CUP a les negociacions d’ERC -sobretot- i JxCat amb el PSOE, Quim Torra ha aprofitat la sessió de control al Parlament per anunciar que convocarà partits i entitats després del Nadal, a partir del 7 de gener, per avançar cap a un “acord nacional” per l’autodeterminació. La proposta entronca amb el que va dir el president de la Generalitat el passat 17 d’octubre, tres dies després de la sentència del Suprem sobre el judici del Procés, quan va plantejar “tornar a exercir l’autodeterminació” durant aquesta legislatura. El propòsit va ser una idea de Torra, que no havia consensuat ni amb la resta del Govern, ni amb els grups parlamentaris de JxCat i ERC.

Torra ha assegurat que vol aprofitar les trobades amb partits i entitats sobiranistes per comprovar “si és possible l’acord de país que ens permeti traçar el rumb per a l’exercici de l’autodeterminació”. Ha contestat el diputat de la CUP Carles Riera, que ha denunciat que en les negociacions del PSOE no s’està abordant l’autodeterminació i, justament, ha plantejat si el Govern serà un “fre” a l’exercici d’aquest dret.



Torra, però, li ha contestat que no, i ha afegit que hi ha un compromís del Govern i dels diputats sobiranistes per desenvolupar un acord de país “que es basa en l’exercici del dret a l’autodeterminació i el final de la repressió i l’amnistia”. A més a més, ha afegit que el conflicte amb l’Estat no es resoldrà “amb més competències” per a la Generalitat. De fet, ha insistit en què reclamarà el referèndum i ha recalcat que "encara no coneixem" la proposta del Govern espanyol per resoldre el conflicte.