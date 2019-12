Després de mesos sense contacte, Quim Torra i Pedro Sánchez han parlat per telèfon durant aproximadament un quart d’hora aquest matí. La trucada, que s’emmarca en la ronda de contactes de Sánchez amb tots els presidents autonòmics després de ser nomenat candidat a la presidència del Govern espanyol, ha servit perquè les dues parts acordin mantenir una futura reunió. Segons la versió que han donat fonts de la Presidència de la Generalitat, Sánchez s’ha mostrat disposat a atendre la petició de Torra per trobar-se “com més aviat millor”, si bé fonts de la Moncloa han matisat que Sánchez “ha contestat que no tindrà problemes en realitzar-la quan hi hagi un govern i arrenqui la legislatura”.



L’executiu estatal situa la trucada dins la “normalitat institucional” i, de fet, una estona abans de parlar amb Torra, Sánchez ho ha fet amb el president basc, Iñigo Urkullu. Fonts de la Generalitat expliquen que Torra ha assegurat a Sánchez que la solució al conflicte polític “passa per l’exercici del dret d’autodeterminació i la fi de la repressió”, a més de l’alliberament dels presos polítics. Torra també s’ha queixat de la campanya “contra l’independentisme” de Sánchez i que aquest no atengués les seves trucades posteriors a la sentència del Suprem. El president espanyol en funcions li ha transmès que el seu “propòsit és reduir la tensió territorial i reprendre el diàleg” i que té la “voluntat” de trobar una resposta política al conflicte.



L’última reunió entre els presidents català i espanyol es va celebrar ara fa gairebé un any, el 20 de desembre passat, al Palau de Pedralbes. D’aquella trobada en va sortir una declaració que encara avui és vista com el punt de partida de mínims per abordar una solució al conflicte polític, ja que les dues parts advocaven per un “diàleg efectiu” que permetés “vehicular una proposta política que compti amb un ampli suport de la societat catalana”. El comunicat posterior parlava de buscar solucions “en el marc de la seguretat jurídica”, però no citava explícitament la Constitució, en un redactat ambigu que permetia les dues parts fer-ne una interpretació en funció dels seus interessos.



La trucada arriba en plenes negociacions entre el PSOE i ERC per intentar desencallar la investidura de Sánchez. L’última reunió, celebrada la setmana passada a Barcelona, va servir perquè les dues parts asseguressin que s’havia avançat “en la definició dels instruments per canalitzar el conflicte polític”. El PSOE advoca per abordar-lo en la comissió bilateral Estat-Generalitat, mentre que Esquerra vol un nou organisme per afrontar les reunions de govern a govern.