Els Mossos d'Esquadra han obligat a diferents assistents a l'acte celebrat en record de les víctimes dels atacs del 17-A a deixar cartells, pancartes i símbols fora del recinte de la Plaça de Catalunya on tenia lloc la cerimònia.



Alguns d'aquests cartells duien com a llegenda expressions tals com "Pau Justícia i Libertat" al costat d'una referència a la repressió que pateixen els responsables polítics i policials que van "desmuntar la cèl·lula terrorista".

Mossos confirma a RAC1 que NO han deixat entrar a plaça Catalunya cartells com aquests. Diuen que la Casa Reial ha demanat que no hi hagués "símbols ofensius" #inforac1 pic.twitter.com/gnSZf7m5Jn — Eudald Martínez (@Eudi7) 17 de agosto de 2018

I alguns dels assistents s'han queixat de la discriminació que han patit, perquè només es confiscaven "cartells independentistes o antimilitaristes", i es permetia l'accés "amb banderes espanyoles, monàrquiques" o expressions de suport al rei.



Fonts de la policia catalana han assenyalat a Públic que han impedit que portessin pancartes "per raons de seguretat", "per evitar qualsevol problema dins el recinte", però han dit no tenir noticia sobre cap discriminació. "No hem requisat res", ha assenyalat, per explicar que s'han limitat a guardar una estona el material intervingut.

Però l'actuació més polèmica dels Mossos ha estat l'intent de retirada de la pancarta que es va desplegar dijous a la nit a una façana d'un edifici de Plaça de Catalunya i que ha estat visible durant tot l'acte que s'ha celebrat aquest divendres en aquest lloc, amb l'assistència dels reis i autoritats espanyoles i catalanes.



A la pancarta es podia llegir que "el rei espanyol no és benvingut als Països Catalans" i en un moment donat s'ha pogut veure que agents dels Mossos, que no han pogut exhibir cap ordre policial per entrar al domicili particular des del qual s'havia col·locat, han intentat, penjats amb cordes, treure-la des del terrat. Sense èxit.

Qui va donar les ordres?

Les fonts policials consultades per Públic no han aclarit qui havia ordenat als Mossos aquesta retirada, com tampoc les restriccions per l'entrada de cartells a Plaça Catalunya.



La policia catalana s'ha limitat a donar a conèixer un comunicat per afirmar que "la instal·lació d’una pancarta en un edifici està condicionada a l’obtenció del corresponent permís per part de l’Ajuntament de Barcelona", que "només està justificada una actuació per via d’urgència, que impliqui la seva retirada, si aquesta instal·lació posa en perill la seguretat dels bens i les persones. I aquest risc el representa un encolatge deficient que comporti la seva caiguda imminent", i que "si es constata que no és així, com ha estat, la competència per instar la retirada és municipal, amb l’obertura de l’expedient corresponent".



L'agència EFE ha informat, d'altra banda, sobre un comunicat de la Delegació del Govern espanyol segons el qual aquest organisme hauria demanat "informació als Mossos d'Esquadra i a l'Ajuntament de Barcelona sobre la pancarta contra el rei que grups independentistes han penjat d'un edifici a la plaça Catalunya, per determinar si la lona "dificultava la plena seguretat" de l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A.



La Delegació ha explicat a més que ha estat la Prefectura Superior de la policia espanyola que havia exigit abans de l'acte, en el qual han participat els reis i el president del Govern, Pedro Sánchez, entre altres autoritats, la retirada de la pancarta "a causa de l'espai cec de seguretat que generava", però que aquest requeriment "ha estat desatès".

L'argument de la "seguretat"

La Delegació assegura que ha rebut nombroses mostres de preocupació per una possible vulneració de les garanties de seguretat a causa d'aquesta lona, tenint en compte que impedia el control de diversos finestrals amb vista directes a la plaça Catalunya, lloc en el qual s'han desenvolupat els actes.



I això, afegeix la Delegació, podia "posar en risc a les pròpies víctimes, als reis i a les més altes autoritats de l'Estat presents".

La delegada del Govern accidental a Catalunya, Montserrat García Llovera, ha enviat una carta al director general de la Policia de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, demanant que informés "a la major brevetat" sobre quines accions han pres els Mossos "per garantir de manera efectiva la seguretat de l'acte i el normal funcionament del mateix" i, en particular, les mesures de control dutes a terme a l'edifici en el qual s'havia col·locat la pancarta.



I García Llovera ha recordat que els Mossos d'Esquadra es van comprometre a assumir el control de les altures de l'acte d'homenatge a les víctimes del 17A i que ho van fer en la junta de Seguretat celebrada el passat 14 d'agost.

La Delegació del Govern ha enviat també una altra carta al comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, per que informés el més aviat possible sobre quines accions s'havien pres "per garantir de manera efectiva la seguretat de l'acte" i sobre si la instal·lació de la pancarta ha estat sol·licitada pels qui l'han desplegat i si s'ajustava a les ordenances municipals.



La Delegació remarca, en aquest sentit, que no consten tampoc les mesures adoptades per evitar el risc físic de la pròpia pancarta, de la qual es desconeixia el pes, material de fabricació o mecanismes d'ancoratge.

Fonts municipals han indicat per la seva banda a l'agència Efe que en els casos en els quals una pancarta no tingui un contingut que suposi una ofensa greu no es retira immediatament, sinó que s'obre un expedient per comprovar que vulnera les ordenances sobre el paisatge urbà, que es pot demorar diversos dies perquè també s'ha d'escoltar al propietari de l'immoble.



En aquest cas, la resolució ha estat més ràpida, perquè han estat els propis independentistes que l'havien penjat els que l'han llevat hores després, després de ser visible durant tot l'homenatge.