El Congrés aprova definitivament la llei d'amnistia, que ara queda en mans dels jutges

En una jornada històrica i sense sorpreses, el Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la llei d'amnistia després de cinc mesos de tramitació i de passar el filtre del Senat, on la majoria absoluta del PP la va vetar. Ara la normativa queda en mans dels jutges, que són els responsables d'aplicar-la en els centenars de procediments judicials relacionats amb el Procés. Entre els encausats i condemnats, hi ha l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, així com Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, que deixaran d'estar inhabilitats.

Els diputats de la majoria de la investidura de Pedro Sánchez -PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podem i BNG- s'han imposat aquest dijous en el ple del Congrés als 172 que sumen els grups contraris a la llei d'amnistia: PP, Vox, UPN i CC. La norma ha obtingut 177 vots a favor dels 178 previstos inicialment, ja que la diputada de Podem Martina Velarde no ha votat la llei d'amnistia per absència. Aquesta votació posa punt final a un llarg periple polític que es remunta a la detenció i l'exili dels responsables del referèndum de l'1 d'octubre el 2017.

La votació s'ha fet en veu alta i per crida després d'un debat que ha durat poc menys de dues hores. Un cop aprovada, la norma queda a l'espera de ser referendada pel rei Felip VI -com totes les lleis- i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En aquest punt és quan entrarà en vigor i la seva aplicació quedarà en mans dels tribunals espanyols.

Els jutges tindran dos mesos per aplicar-la, però tenen la possibilitat també de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea per entorpir el procés. Caldrà estar pendents de les maniobres judicials que podrien frenar la seva aplicació, tal com han demostrat alguns magistrats en els darrers mesos acusant de terrorisme les protestes del Tsunami Democràtic.



L'independentisme, unit

Durant les seves intervencions en el Congrés, ERC i Junts han aparcat les diferències per celebrar l'aprovació de la llei d'amnistia. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha qualificat de "victòria democràtica" l'aprovació "històrica" de a llei, però ha advertit que aquesta no és una norma "de pacificació", sinó "de reparació" de les "injustícies comeses en la repressió a l'independentisme català".

La llei, ha afegit, no arriba fruit de la voluntat de les formacions espanyoles, sinó de la "força negociadora que els ciutadans de Catalunya ens han donat amb els seus vots". En aquest sentit, Nogueras ha reivindicat la decisió de la seva formació de "mantenir la posició" durant la negociació de la norma, i també la figura del president Puigdemont, a qui "han insultat, amenaçat i perseguit", però "avui hi negocien, el necessiten, perquè els hem forçat".

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que la llei d'amnistia suposa "la primera derrota del règim del 78" i ha situat el referèndum com a pròxim objectiu que s'ha de marcar l'independentisme. Rufián també s'ha dirigit als "demòcrates espanyols" perquè estiguin atents a la resposta que el "partit judicial" doni a la norma que es votarà aquest migdia al congrés. "El a por ellos era en realitat un a por todos", ha reblat en un discurs on ha lamentat que durant anys ERC ha estat "molt sola" defensat l'amnistia.