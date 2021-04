El Congrés aprova el projecte de Llei de Canvi Climàtic amb una reducció d'emissions del 23% per al 2030

La Comissió per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el projecte de Llei de Canvi Climàtic, després de mesos de negociacions entre els partits. El text recull una reducció d'emissions de 23% per a finals de la dècada, un percentatge inferior al 55% plantejat per la Unió Europea i a les exigències del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, que reclama un descens anual del 7,6% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.



El projecte de Llei ha estat aprovat en la Comissió de Transició Ecològica amb 22 vots a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciutadans, ERC, PNB, Teruel Existe, Junts i Compromís; 10 abstencions de Más País-Los Verdes Equo i PP; i el rebuig solitari dels cinc diputats de Vox.

Tot i el polèmic objectiu de reducció d'emissions, els partits han acordat una esmena per revisar aquest mateix objectiu l'any 2023, amb l'esperança d'aconseguir llavors un acord que s'ajusti més a les demandes de la ciència.

El text de la llei contempla, no obstant això, altres compromisos importants per a la descarbonització de l'economia com la prohibició de noves exploracions i explotacions de jaciments d'hidrocarburs, a més d'impedir que s'aprovin projectes relacionats amb l'extracció d'urani, una demanda dels moviments ecologistes.



Aquesta llei marc introdueix també l'obligació que totes les ciutats de més de 50.000 habitants impulsin les seves pròpies zones de baixes emissions i plans de mobilitat urbana que limitin el trànsit rodat contaminant, en favor dels nous vehicles elèctrics, el transport públic i la mobilitat activa a peu o amb bici. Es tracta d'una decisió ambiciosa que afectarà més 148 ciutats de l'Estat espanyol i a més de 24 milions d'habitants que respiren aire contaminat, és a dir, al 52% de la població de l'Estat.



La llei contempla altres mesures com la creació d'un comitè d'experts independents que vaig assessorar i fiscalitzi les decisions del Govern en matèria climàtica o la introducció de l'educació ambiental com a eix transversal del currículum acadèmic de les escoles d'educació prevalgués, secundària i universitats.



Després de l'aprovació del text i les seves esmenes, la llei passa al Senat, on serà tramitada per la via d'urgència. D'aquesta manera, si no es presenten esmenes, en un període de 20 dies entraria en vigor.