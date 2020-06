El Congrés aprova el suplicatori de Laura Borràs i deixa el seu futur a mans del Tribunal Suprem

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous a porta tancada el suplicatori del Tribunal Suprem que retira la immunitat a la portaveu de JxCAT, Laura Borràs, i permet al tribunal investigar-la per suposats delictes de prevaricació, frau a l’administració, malversació i falsedat documental pel fraccionament de contractes durant la seva època com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El suplicatori ha estat aprovat amb els vots de PSOE, PP, Podem, Vox i Cs. JxCAT i PNB hi ha votat en contra i ERC, la CUP, Bildu i BNG no han participat a la votació. El resultat ha estat 293 'sí', 14 'no' i 5 abstencions. El futur de Borràs queda ara en mans de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que presideix Manuel Marchena.



Un cop aprovat el Suplicatori, el Reglament de la cambra estableix que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, comunicarà en un termini màxim de vuit dies el resultat al president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes. El Suprem estarà obligat a comunicar al Congrés les interlocutòries i sentències que es dictin i que afectin Borràs, que podrà ser citada pels delictes que li atribueixin.



Els diputats han votat després d’escoltar la presidenta de la Comissió de l’Estatut del Diputat, Begoña Nasarre, i la pròpia Borràs, que ha pres la paraula per defensar-se en la mateixa línia de la carta que ha enviat als 350 diputats abans de la votació. A la missiva, Borràs lamenta "la vulneració de terminis processals" ja que, segons la portaveu, el Suprem no va respectar el decret d'estat d'alarma, que va suspendre els terminis processals. ERC, EH Bildu i la CUP ja havien avançat que no participarien de la votació, motiu pel qual la diputada els ha criticat durament: "A la repressió se la combat, no se li permet guanyar per incompareixença del rival".

A més, la portaveu de JxCat ha donat informació als diputats sobre el seu cas abans que aquests facin un "vot preconcebut": "Em sento en l'obligació d'adjuntar la reconsideració presentada a la Mesa així com l'enllaç de la roda de premsa que vaig fer just després de la meva compareixença en la comissió". Afegeix que, per la situació de la pandèmia, tant el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat com el debat i votació al ple siguin a porta tancada. Borràs assegura que avui dia el Tribunal Suprem no ha notificat ni ella ni als seus advocats la tramitació del suplicatori. I ha recordat que quan el suplicatori va arribar a la cambra baixa, va presentar una sol·licitud de reconsideració sobre la seva admissió a tràmit en considerar que el Suprem no havia respectat el decret d'estat d'alarma.

ERC, la CUP i EH Bildu no han votat

El vot del suplicatori sobre Borràs ha dividit les formacions independentistes, que ja han avançat la seva posició abans del plenari. ERC, la CUP i EH Bildu han decidit no participar-hi, ja que consideren que és l'opció que millor encaixa en els seus plantejaments. El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha lamentat "els atacs" que està rebent el seu partit per no votar que 'no' al suplicatori de Borràs: "Culpar ERC del que passa no és només un insult a ERC sinó a la intel·ligència col·lectiva", ha exposat en roda de premsa després del debat de suplicatori. També ha dit que l'opció de no votar és una "proposta de JxCat" que va fer fa "vint dies" i ha lamentat que hagi acabat canviant d'opinió. Ha atribuït aquest canvi al fet que l'espai de JxCat està format per "famílies polítiques molt diferents". Rufián ha assegurat davant el ple que el resultat d’aquesta votació no depèn dels republicans, i ha recordat que ERC té un codi intern exhaustiu i 90 anys d’una història "impol·luta". "Ningú ens donarà lliçons de repressió", ha dit.



La diputada de la CUP Mireia Vehí ha afirmat al ple a porta tancada que la seva formació entra a les institucions "a aixecar catifes" però "ni avalarem la corrupció com a guerra bruta, ni la guerra bruta de l'Estat amb la corrupció". En aquest sentit, durant la seva intervenció ha dit que els cupaires han perseguit el cas Palau i el del 3%. "Som els que vam portar al Parlament de Catalunya el senyor Jordi Pujol, els de la denúncia a Narcís Serra i els seus sobresous, els denunciats del cas Mercuri i els impulsors de dues comissions anticorrupció", ha dit.



ERC i Bildu no van participar tampoc a la votació del dictamen quan es va sotmetre al criteri de la Comissió de l’Estatut del Diputat. Aleshores fonts d’ERC van explicar que consideren que malgrat que Borràs ha de poder respondre davant un tribunal i són favorables que s’investigui qualsevol indici de corrupció, no hi ha garanties que sigui objecte d’un judici just al Suprem.

Borràs carrega contra la resta de partits independentistes

Aquesta posició no ha agradat als diputats de JxCat, que han assegurat que l'única posició "digna" que poden adoptar al ple és un 'no' perquè "ha quedat demostrat que Borràs o ha comès cap delicte, que aquesta causa és una construcció de la Guàrdia Civil" i "hi ha precedents que el Tribunal Suprem no li oferirà un judici just", asseguren. En declaracions als mitjans al Congrés, Borràs ha acusat els partits que havien anunciat un ‘sí’ –PSOE, PP, Vox, Podem i Cs- "d'atropellar els seus drets a consciència" perquè "prioritzar la pàtria a la democràcia comporta aquests peatges". "Espero que la seva consciència ho resisteixi", ha sentenciat.



Fonts del grup parlamentari consultades per l'Agència Catalana de Notícies afirmen que la idea de no participar va sortir de JxCat, però aleshores, apunten aquestes fonts, ERC i la CUP es van posar de perfil i només van respondre amb evasives.



D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat el seu suport a Borràs a les xarxes socials. "No és només la història, és ahir, és avui i serà demà: cap independentista no tindrà mai un judici just a Espanya", ha denunciat el cap de l'Executiu català. També ho ha fet el líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez: "Cap persona que hagi seguit mínimament la vida judicial dels últims anys tindrà dubte que al Suprem no hi ha condicions per un judici just".