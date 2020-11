El Congrés aprovarà definitivament els Pressupostos que posaran fi als comptes de Montoro el 29 de desembre 

La Mesa del Senat ha aprovat aquest dimarts el calendari de tramitació del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que inclou la previsió de la seva aprovació en la sessió plenària del 22 i 23 de desembre, tal com va avançar aquest mitjà.

Per això, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha avançat als portaveus dels grups parlamentaris que, en el cas que en aquesta sessió a la Cambra Alta s'aprovessin esmenes a aquest projecte de llei, es convocaria el ple del Congrés a la setmana següent, previsiblement el dia 29, per decidir definitivament sobre aquestes, és a dir, aprovar els comptes del Govern espanyol a la Cambra Baixa posar fi als Pressupostos de Cristóbal Montoro, aprovats el 2018.

Calendari dels comptes al Congrés i el Senat

D'aquesta manera, un cop presentades les esmenes, la ponència designada a la Comissió de Pressupostos tindrà fins al divendres 20 de novembre per fer una primera lectura de el projecte i redactar un informe. A partir d'aquest moment, començarà el debat de les esmenes a l'articulat a la comissió amb la finalitat de tenir elaborat el dictamen abans del 27 de novembre perquè es produeixi un nou debat en el Ple del 30 de novembre i el 3 de desembre .



El Ple de la cambra baixa debatrà i votarà el projecte per títols i seccions amb les esmenes que hagin passat el sedàs a la Comissió de Pressupostos i els vots particulars. L'articulat i cadascuna de les seccions es votaran per separat. Si el projecte superés les votacions de cada secció, continuarà la seva tramitació al Senat.



Segons l'aprovat aquest dimarts, els comptes entraran a la cambra alta el 9 de desembre, i aquell mateix dia es publicaran al Butlletí Oficial de les Corts. Les compareixences d'alts càrrecs de l'Estat es duran a terme entre els dies 9, 10 i 11 de desembre. El termini per presentar les esmenes a la totalitat finalitzarà l'11 de desembre a les 12.00 hores, mentre que el termini per registrar les modificacions al text serà el 14 a les 18.00 hores.

El Senat celebrarà un ple sobre els possibles vetos al projecte el 14 de desembre. Si s'aproven les esmenes a la totalitat, el text tornaria a la Cambra Baixa, on es podrà aixecar el veto si s'obté la majoria absoluta, en la primera votació, o la majoria simple, en cas d'una segona votació (dos mesos després ). Si el Senat tomba les esmenes a la totalitat, el projecte passaria a debatre en la comissió, el dictamen es debatrà en el Ple previst per al 22 i 23 de desembre.



Aquests terminis confirmen la intenció del Govern de coalició d'aprovar els seus comptes a finals de desembre per no haver d'estendre, encara que sigui per uns dies, els Pressupostos actuals, fruit de la pròrroga dels aprovats el 2018.