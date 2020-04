El Congrés autoritza la tercera pròrroga de l'estat d'alarma amb la vista posada en un maig de desescalada

La tercera pròrroga de l'estat d'alarma, en aquesta ocasió fins al 9 de maig, ja és una realitat, però marca un punt d'inflexió en els possibles escenaris que s'obren pel que fa al confinament generalitzat decretat per pal·liar els efectes de la Covid-19. El Congrés ha aprovat aquest dimecres prorrogar de nou l'alarma 15 dies més a partir de diumenge que ve, data en què vencia l'última pròrroga autoritzada per la Cambra Baixa.



Amb 269 vots a favor, 60 vots en contra (de Vox, JxCat i la CUP) i 16 abstencions, el Congrés autoritza una tercera sol·licitud de l'Executiu espanyol per prolongar la situació establerta des del 13 de març com a forma per reduir els contagis i les defuncions per coronavirus. No obstant això, en el debat d'aquest dimecres s'ha apuntat al fet que la propera cita parlamentària amb l'estat d'alarma podria ser diferent de les tres que s'han produït fins al moment.



Això es desprèn tant de les característiques d'aquesta pròrroga (que difereix en alguna qüestió respecte a les anteriors) com del discurs mantingut pel president del Govern espanyol. A partir de diumenge que ve els nens podran sortir al carrer a fer passejades acompanyats dels seus pares o d'un adult, fet que suposa la primera mesura de "relaxament" del confinament generalitzat que la ciutadania segueix des de fa uns 40 dies.



La sortida pautada i limitada dels nens dona el tret de sortida a un principi de desconfinament en què l'Executiu espanyol porta setmanes treballant. No obstant això, el Govern espanyol no situa l'anomenada desescalada fins a la segona quinzena de maig, tal com ha apuntat Pedro Sánchez durant la seva compareixença al Congrés.



El president ha augurat una desescalada lenta i gradual, marcada no per unes mesures progressives que vagin reduint el confinament, sinó per unes dinàmiques d''assaig i error' que permetin comprovar amb el menor risc possible si les propostes de desescalada són segures per no augmentar la corba de contagis i la incidència del virus.



"La pròrroga de l'estat d'alarma no serà igual. Al llarg de les properes setmanes i veient l'horitzó de desescalada, les regles han d'anar variant per ajustar-se a aquests escenaris. S'anirà reduint el perill i s'aniran modificant les condicions de l'estat de alarma", ha avançat Sánchez, que ha apuntat d'aquesta manera a diferents escenaris, però sempre sota la "protecció jurídica" de l'alarma.

"Davant de qualsevol risc, restablirem restriccions"

El líder de l'Executiu ha insistit que "hem d'evitar els passos en fals, i cal consolidar els passos anteriors abans de donar nous passos. Si advertim qualsevol risc, restablirem restriccions. Hi haurà avanços i retrocessos". Durant el debat, Sánchez ha proposat estendre a comunitats autònomes i ajuntaments la taula de reconstrucció econòmica i social que es posarà en marxa a través d'una comissió parlamentària al Congrés.



En aquest sentit, ha ofert el suport del PSOE per aconseguir grans acords en tots els territoris i municipis "governi qui governi". Tant els socialistes com el PP esperen posar en marxa la comissió a la Cambra Baixa la setmana vinent, tot i que les diferències sobre el format i el contingut entre les dues formacions són, a dia d'avui, rellevants.