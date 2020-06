El Congrés debat aquest dijous el suplicatori de Borràs i divideix l'independentisme

El Congrés dels Diputats decidirà aquest dijous si dona permís o no al Tribunal Suprem per investigar la diputada de JxCat Laura Borràs per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Abans de la votació del suplicatori, Borràs ha enviat una carta als 350 diputats de la cambra en la qual lamenta "la vulneració de terminis processals" ja que, segons Borràs, el Suprem no va respectar el decret d'estat d'alarma, que va suspendre els terminis processals.

A més, la portaveu de JxCat dona informació als diputats sobre el seu cas abans que aquests facin un "vot preconcebut": "Em sento en l'obligació d'adjuntar la reconsideració presentada a la Mesa així com l'enllaç de la roda de premsa que vaig fer just després de la meva compareixença en la comissió". Afegeix que, per la situació de la pandèmia, tant el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat com el debat i votació al ple siguin a porta tancada. Borràs assegura que avui dia el Tribunal Suprem no ha notificat ni ella ni als seus advocats la tramitació del suplicatori. I ha recordat que quan el suplicatori va arribar a la cambra baixa, va presentar una sol·licitud de reconsideració sobre la seva admissió a tràmit en considerar que el Suprem no havia respectat el decret d'estat d'alarma.

ERC, la CUP i Bildu no votaran

El vot del suplicatori sobre Borràs ha dividit les formacions independentistes, que ja han avançat la seva posició. ERC, la CUP i EH Bildu han decidit no participar-hi, ja que consideren que és l'opció que millor encaixa en els seus plantejaments. ERC i Bildu no van participar tampoc a la votació del dictamen quan es va sotmetre al criteri de la Comissió de l’Estatut del Diputat. Aleshores fonts d’ERC van explicar que consideren que malgrat que Borràs ha de poder respondre davant un tribunal i són favorables a que s’investigui qualsevol indici de corrupció, no hi ha garanties que sigui objecte d’un judici just al Suprem.

Aquesta posició no ha agradat als diputats de JxCat, que asseguren que l'única posició "digna" que poden adoptar al ple és un 'no' perquè "ha quedat demostrat que Borràs o ha comès cap delicte, que aquesta causa és una construcció de la Guàrdia Civil" i "hi ha precedents que el Tribunal Suprem no li oferirà un judici just", asseguren. Fonts del grup parlamentari consultades per l'Agència Catalana de Notícies afirmen que la idea de no participar va sortir de JxCat, però aleshores, apunten aquestes fonts, ERC i la CUP es van posar de perfil i només van respondre amb evasives.

Borràs prendrà la paraula aquest dijous davant el ple per defensar-se. Tal com va fer davant la Comissió de l’Estatut del Diputat, insistirà que el seu cas és fruit d’una investigació prospectiva i que no ha comès cap dels delictes pels que el Suprem la vol investigar. La portaveu de JxCAT insisteix en que "no s'ha comès cap il·legalitat i així ho acredita l'informe dels Mossos i de la sindicatura".