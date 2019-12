Setmana intensa a la família socialista a Catalunya, que aquests dies ha acaparat l’atenció dels mitjans de comunicació, que esperaven una posició oficial del PSC sobre la immersió lingüística o la qüestió nacional. Amb el lema "Justícia social, feminisme, ecologia", els socialistes catalans han conclòs avui el seu 14è congrés, en el qual s'ha escollit la nova executiva, liderada novament per Miquel Iceta. El congrés ha acollit 1.069 delegats, més de 483 observadors i 217 convidats, entre els quals representants d'altres partits com el PDeCAT o Podemos o el president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.



"Ja sé que soc molt donat a això, però intentaré no allargar-me", ha bromejat Iceta en pujar a l'escenari en l'acte polític que ha servit per tancar el conclave. El primer secretari del PSC ha començat el seu discurs reivindicant els orígens del partit i els "ciments molt sòlids" que li han permès sobreviure a la "tempesta" i convertir-se en "una alternativa a l'actual desgavell". En el seu discurs, Iceta ha proposat un "canvi de rumb" que "ens porti lluny de l'escenari de confrontació i declivi" i de "la política de la queixa i el victimisme" que ha atribuït a l'independentisme. L’objectiu dels socialistes, ha assegurat, és fer de "Catalunya un país guanyador", situant-la "en primera línia en el progrés d'Espanya".



Segons Iceta, els independentistes "han posat en risc la unitat civil i la convivència entre els catalans" i "han fracassat en els seus objectius"

El polític socialista ha carregat un cop més contra el sobiranisme i ha reclamat "canviar de prioritats, de govern i de president". Els independentistes, ha insistit, "han posat en risc la unitat civil i la convivència entre els catalans" i "han fracassat en els seus objectius". "Jugant a la confrontació s'ha perdut una eina bàsica, que és la cooperació amb la resta de pobles d'Espanya", ha lamentat a l'afegir que "cal deixar la confrontació i apostar per la cooperació".

Una coalició àmplia per a un nou pacte d'estat



"Hem estat capaços de superar la crisi i esdevenir el segon partit de Catalunya", ha tret pit el líder socialista abans de presentar el full de ruta dels socialistes, basat en cinc punts: "impulsar una Catalunya unida que reconegui la seva pluralitat", garantir el progrés econòmic i la creació de llocs de treball dignes i estables, assegurar la justícia social, fomentar un desenvolupament econòmic i territorial sostenible que tingui en compte l'emergència climàtica i promoure la igualtat de gènere.



Per assolir aquests objectius, ha estès "la mà a l'esquerra i el centre" per tal de bastir "una àmplia coalició" per tancar "un pacte d'estat per a Catalunya". Aquest hauria de concloure amb "un autogovern més sòlid, un millor finançament per a Catalunya i una Espanya federal en la que Catalunya se senti no només còmoda, sinó protagonista". Una Catalunya "on la legalitat sigui respectada i, si convé, a través de les majories i processos necessaris, pugui ser reformada".



Iceta també ha tingut crítiques per a la dreta que, "de manera interessada, com només la dreta sap fer-ho, està dient que el PSC ja no és constitucional". "De la constitució hi ha qui no coneix més que l'article 155, bé, van millorant", ha ironitzat, "però també hi ha altres articles", com el que han servit per impulsar "el nivell d'autogovern més alt de Catalunya". Si la Constitució s'ha de reformar, ha conclòs, és "per fer-la millor, no per tornar a l'España de una y no cincuenta y una que deien alguns".

"De conflicte, a Catalunya, n'hi ha"



No menys esperada ha estat la intervenció de José Luis Ábalos, membre de l'equip negociador del PSOE amb ERC. S'ha felicitat per l'organització del congrés, que ha transmès una "una imatge necessària" per posar "seny, nosaltres diem trellat" a la situació. El ministre de Foment en funcions ha descrit les negociacions com "un moment crucial, podria dir que interessant, però portem tants moments interessants que podríem dir que ens ve de gust una cosa menys atrevida".



Per a Ábalos ara mateix està en joc "la governabilitat d'Espanya". "Ens hem d'entendre amb l'esquerra", ha declarat a l’hora de criticar el "cinisme" de la dreta, a la que ha acusat de manca de responsabilitat d'estat. "No queda més que allò que ens deixen", ha explicat, "a la dreta no li importa la governabilitat, és com si diguessin: ja que no he guanyat les eleccions, em venjo". A diferència d'una dreta "acomplexada per una ultradreta i que s'ha quedat sense discurs", els socialistes s'han entès "amb aquells amb qui teníem les nostres reserves". "Igual de dolents són aquells que volen trencar Espanya que aquells que volen asfixiar-la", ha reblat.



Finalment, ha reconegut que hi ha un conflicte a Catalunya. "De conflicte, n'hi ha, vaja sí n'hi ha", ha comentat. Amb tot, s'ha mostrat optimista amb les negociacions: "És una oportunitat per a aquells que pensen que els conflictes se solucionen per la via del diàleg", un diàleg, ha acabat, que "si no s'aprofita també es perdrà".

Polèmica lingüística

Abans de la cloenda, la diputada i des del congrés viceprimera secretària, Eva Granados, ha defensat la nova política lingüística que defensa el partit, un dels temes que més titulars i crítiques ha donat aquests dies. Tot i que finalment, la ponència política fa una menció explícita a la immersió lingüística en català, Granados ha defensat el trilingüisme a les escoles per posar fi a les "deficiències en l’aprenentatge de llengües". El PSC es planteja ara "que s’aprengui l’anglès com s’aprèn a Suècia" i ha asenyalat, no sense polèmica, que "Catalunya té dues llengües de comunicació i les sentim com a pròpies i identifiquem la riquesa lingüística en positiu".