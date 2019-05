La Mesa del Congrés dels Diputats ha acordat aquest divendres suspendre als diputats en situació de presó preventiva d'ERC (Oriol Junqueras) i de JxCat (Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull). Els membres de l'òrgan han pres aquesta decisió en base a un informe dels lletrats de la Cambra en el qual es avalava el procediment de suspensió dels parlamentaris. La presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, va assegurar que era necessari que els lletrats resolguessin tots els dubtes sobre el procediment per a dotar la possible suspensió de totes les "garanties jurídiques", i perquè la decisió de l'òrgan no fos qualificada de "política ".



L'acord de l'òrgan de govern del Congrés ha comptat amb l'oposició dels membres d'Unidas Podemos -entre els que hi ha el diputat d'En Comú Podem Gerardo Pisarello-, que van plantejar a la reunió més temps per estudiar amb deteniment el dictamen dels serveis jurídics i han expressat el seu "desacord" amb la "urgència" i "falta de temps" per adoptar la decisió, segons ha explicat la presidenta Meritxell Batet.



En l'informe es recull que el procediment a aplicar per a la suspensió és l'aplicació de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, i no l'article 21.2 del Reglament del Congrés, com s'apuntava aquests dies. Els lletrats raonen en aquest sentit que l'aplicació de l'article del Reglament no procedeix perquè no es donen tots els requisits per procedir amb la suspensió.



En l'article s'estableix que per poder dur-la a terme cal que concorrin tres requisits: que els parlamentaris estiguin en situació de presó preventiva, que hi hagi un acte en ferm de processament i que la Cambra concedeixi un suplicatori al tribunal que enjudicia als diputats . El Tribunal Suprem ja va comunicar en un dels seus actes que no demanaria el suplicatori pel perjudici que ocasionaria al desenvolupament del judici (hauria de suspendre i els parlamentaris catalans quedarien en llibertat de forma temporal), un postulat que la mateixa presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va acceptar.



No obstant això, l'informe dels lletrats adverteix que en aquest cas no hi hauria la suspensió a través de l'aplicació de l'article 21.1 del Reglament, ja que no es donen tots els requisits que es recullen en la norma. Encara que en l'informe dels serveis jurídics recullen que el Suprem descarta el suplicatori, també recorden que a qui li correspon prendre la decisió sobre la suspensió és a la Mesa de la Cambra, i que l'òrgan no pot apartar-se de l'aplicació restrictiva del Reglament, pel que no procedeix aplicar l'article 21.1, en no donar-se tots els elements especificats.



Per tant, l'informe conclou amb que s'ha d'aplicar l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal. A més, els serveis jurídics precisen que aquesta suspensió ha de ser "automàtica".

Dijous la Mesa va mantenir una reunió de més de tres hores de durada, on els membres de PP i Ciutadans es van enfrontar als del PSOE i Unidas Podemos per la suspensió dels parlamentaris. Tant els de Casado com els de Rivera van sol·licitar que es procedís en aquest mateix moment a suspendre els diputats en presó preventiva, però la presidenta va insistir que calia consultar els lletrats abans de prendre qualsevol decisió.



Prèviament, Batet havia sol·licitat al Tribunal Suprem un informe amb informació sobre com dur a terme la suspensió (recollida a l'article 21.2 del Congrés dels Diputats i també a l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal), però el Tribunal va respondre a la tercera autoritat de l'Estat que no era la seva competència decidir sobre els procediments, deixant a la cambra baixa qualsevol decisió sobre l'assumpte.



La decisió ha provocat fortes crítiques de tot el sobiranisme. Un dels afectats, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha ha avisat que "ens han suspès a Espanya, però no ho podran fer a Europa". Per a Jordi Sànchez, amb la decisió, "Marchena guanya el pols a Batet", però ell manté la seva aposta pel "diàleg i la democràcia". L'alcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns, Ada Colau, ho considera "incomprensible" i "un nou capítol de la judicialització de la política".

Ens han suspès a Espanya però no ho podran fer a Europa! #26M

Un pres polític entrant al Parlament Europeu és la millor manera de denunciar la repressió de l’Estat Espanyol, és posar en escac a l’Estat davant de tota Europa! https://t.co/BXrVPICyT8 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 24 de maig de 2019

Marchena guanya el pols a Batet

El Congrés ens acaba de suspendre, sense el suplicatori que estableix l’art. 21.2 del Reglament

Negar la presumpció d’innocència i tensar el Reglament no resol res. Des de la presó i com a diputat efecte continuo apostant pel diàleg i la democràcia pic.twitter.com/l0LYjdx8aJ — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 24 de maig de 2019

És incomprensible q els presos polítics, votats democràticament com a diputats, siguin suspesos per la Mesa del Congrés. És un nou capítol de judicialització d’un conflicte polític. Defensem el diàleg, per això @ahorapodemos i @EnComu_Podem han votat contra la decisió de la Mesa — Ada Colau (@AdaColau) 24 de maig de 2019