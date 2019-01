El Congrés tomba el decret d'habitatge del Govern de Sánchez, que no descarta proposar altres mesures

El Congrés dels Diputats ha rebutjat el reial decret del Govern estatal de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. La majoria dels grups han votat en contra de la norma per diferents motius, encara que el rebuig de Unidos Podemos ha estat el que ha donat el remat definitiu a un decret del que formacions com Compromís han dit que "es queda curt".



Els d'Iglesias han decidit no donar el seu suport a la bateria de mesures de l'Executiu en matèria d'habitatge perquè el decret no incorporava la seva exigència d'atorgar competències als ajuntaments per declarar zones tensionades en les seves respectives ciutats i poder així limitar els preus dels lloguers abusius. La proposta ha decaigut amb 243 vots en contra, 103 a favor i una abstenció. És la quarta vegada en la història que el Congrés rebutja un decret del Govern espanyol. De fet, que no s'hagi incorporat la regulació dels preus ha estat la causa del rebuig al decret de les formacions progressistes i va provocar que durant el dilluns hi haguessin protestes a les seus socialistes a diverses ciutats estatals, com Barcelona.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha instat els grups de la Cambra a "no desaprofitar" l'oportunitat de "començar un gir en la política d'habitatge", però les formacions han optat finalment per no convalidar el decret. Mentre que des de grups com Units Podem han instat l'Executiu a "estar del costat de la gent" i a ser "valents" amb els decrets que es porten al Congrés, des del PP i Ciutadans han acusat el Govern de Sánchez de crear "inseguretat" al mercat dels lloguers.



Després del debat, des de Foment s'ha criticat la decisió de Unidos Podemos i d'altres grups de no donar suport a les modificacions en matèria d'habitatge, tot i que ha insistit que se segueix treballant. El ministre ha fet una crida durant la seva intervenció a les forces polítiques a sumar-se a un pacte d'Estat per l'habitatge i ha recordat que l'executiu treballa en l'actualitat en una llei d'habitatge a nivell estatal.



En aquesta línia, la portaveu del PSOE a la Cambra, Adriana Lastra, ha anunciat que, tot i que el fracàs de les modificacions en matèria de lloguers li sembla "una mala notícia", se segueix negociant amb Unidos Podemos per avançar cap a acords, i en 15 dies és possible que es presentin noves iniciatives per part de l'Executiu.

En canvi, l'executiu estatal ha aconseguit salvar la resta de decrets, encara que només ha aconseguit que es tramitin com a projectes de llei pel procediment d'urgència. Aquest és el cas del decret que recull la revaloració de les pensions. Durant la votació, PP i Ciutadans s'han abstingut en la convalidació, encara que després han votat a favor que es tramiti com a projecte de llei, el que obre la possibilitat que els grups esmenin el text de l'Executiu.



Les normes que el Congrés ha admès a tràmit com a projecte de llei són les que estableixen la creació d'una autoritat macroprudencial per evitar futures crisis econòmiques, la que adopta mesures en matèria tributària i cadastral, una transposició de directives europees en matèria de marques i transport ferroviari, la que estableix la pujada del salari dels funcionaris, la que estableix mesures urgents per a una transició justa de la mineria del carbó i un decret que aprova mesures sobre la creació artística i la cinematografia.