La connexió del tramvia per la Diagonal torna a l'agenda política

L'endemà que el Baròmetre municipal mostrés un ampli suport ciutadà a la connexió de les dues línies del tramvia per l'avinguda Diagonal, el Govern de Colau ha anunciat la reactivació del projecte. En concret, la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat aquest divendres que el Govern de Barcelona en Comú portarà la qüestió al ple d'aquest gener, amb l'objectiu d'assolir el consens polític que no va aconseguir l'abril de l'any passat.



En un ple tens, l'oposició va tombar un dels projectes estrella del Govern de Colau. Barcelona en Comú va rebre el suport del PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, mentre que ERC, la CUP, PDECat, Cs i PP van oposar-se al projecte, tot i que per raons diferents. ERC i la CUP, per exemple, coincideixen amb Barcelona en Comú en defensar que l'explotació del tramvia ha d'estar en mans públiques, si bé cupaires i republicans van manifestar que no donaven suport al projecte del govern perquè no suposava acabar amb l'explotació per part de TRAM, l'actual operadora del servei, fins el 2032.

TRAM està format per empreses privades com Globalvia, Alstom, Moventia, Detren, Comsa, Transdev i una presència pública representada per TMB i FGC. De fet, és l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) qui negocia amb TRAM. A l'ATM hi participen la Generalitat (51%) i les administracions locals (49%), fonamentalment l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Amb el protocol que es va portar al ple de l'abril, Barcelona en Comú plantejava pressionar l'ATM perquè evités que la connexió suposés un benefici econòmic per als operadors privats de TRAM, que es lucrarien gràcies a la inversió pública que s'hauria de fer per portar a terme la connexió del Trambaix i el Trambesós.



Segons el Baròmetre presentat dijous, només els votants del PP s'oposen a la connexió del tramvia. Els més favorables són els de la CUP (89,6%), seguits dels de Barcelona en Comú (73,2%), ERC (69,3%), PSC (67,1%), Cs (54,8%) i PDECat (50,1%). Els canvis a ERC, amb la marxa d'Alfred Bosch a la Generalitat i el nomenament de l'exconseller Ernest Maragall com a alcaldable, el gran suport dels votants del partit a la proposta i el fet que la formació incorporés la connexió al seu programa electoral fan que els esforços de Bcomú se centrin en obtenir el seu vot. Segons diversos estudis, el cost de les obres per fer possible la connexió se situaria al voltant de 90 milions d'euros.