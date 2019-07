El consell assessor del Fòrum Constituent es dissol per cedir el testimoni a la "societat civil"

El consell assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, presidit per Lluís Llach, s'ha dissolt aquest dilluns i ha traslladat l'organització del "debat constituent" a la societat civil. En una compareixença després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Llach ha explicat que el consell assessor ha elaborat una metodologia perquè s'impulsi un debat constituent "des de l'autoorganització de la societat civil".



Ha insistit que aquest debat constituent no té com a objectiu elaborar una constitució catalana: "L'objectiu final d'aquest procés és debatre sobre quin país volem". Així, pretenen que la ciutadania debati i opini sobre els eixos principals que té una constitució per buscar els consensos de la societat i així "establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunña", i després traslladar els resultats d'aquest debat al Parlament perquè decideixi què fer-ne.

"El marc autonòmic ha quedat desfasat"



Llach ha explicat que aquest debat es desenvoluparà en tres fases: la primera començarà a la tardor i acabarà al novembre, i servirà per impulsar la coordinació de les plataformes territorials ja creades -anomenades Enteses Territorials i formades per entitats de la societat civil-, que organitzaran els debats al territori. A partir de novembre començaran els "debats ciutadans participatius", en què la ciutadania podrà expressar la seva opinió a partir de preguntes que ha elaborat el consell, i acabarà al març de 2020. L'última fase començarà a l'abril i serà la convocatòria del Fòrum Cívic i Social, que s'encarregarà de sintetitzar i ordenar els resultats dels debats, i els presentarà al Parlament.



L'exdiputat ha assenyalat que una de les conclusions del consell és que la majoria de la societat catalana creu que el "marc autonòmic ha quedat totalment desfasat", pel que veu urgent redefinir el marc en què viu Catalunya. També ha acusat l'Estat de vulnerar drets democràtics i ha criticat que els partits sobiranistes no tinguin una estratègia unitària, de manera que defensa que el debat constituent és una manera de que la ciutadania "recuperi la iniciativa política"



Preguntat per com han de garantir la pluralitat del debat, ha sostingut que la metodologia que han elaborat permet que hi participi qualsevol persona, tingui la ideologia que tingui, i ha animat a tota la població i a totes les entitats a participar-hi.

Torra destaca la importància d'una "ciutadania apoderada"

Torra ha agraït la feina que ha fet el consell assessor, ha valorat positivament els seus resultats i ha destacat que el debat constituent entra en una nova fase en què es veurà "la importància d'una ciutadania apoderada que pren la iniciativa des de la base". Ha assegurat que "les millors coses" s'han fet quan la societat civil ha pres la iniciativa i ha cridat a tota la ciutadania a participar en el debat. "Tenim una eina magnífica per avançar i ningú ens pot impedir que parlem de com volem la república catalana", ha conclòs.