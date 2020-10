El Consell Executiu es reunirà aquesta tarda de manera extraordinària amb la petició de l'estat d'alarma sobre la taula

El Govern català reuneix aquest divendres a les 18:30 hores el Consell Executiu de forma extraordinària per debatre si demana l'estat d'alarma al president espanyol, Pedro Sánchez. Així ho han confirmat a l'ACN fonts del Palau de la Generalitat. Algunes veus consultades donen per fet que el Govern en funcions demanarà aquesta mesura a la Moncloa, mentre d'altres apunten que primer s'ha de debatre al si del Consell Executiu.

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera Meritxell Budó, podrien oferir una roda de premsa a les 19:30 hores per explicar si hi ha hagut acord al Consell Executiu extraordinari per demanar a Sánchez que apliqui l'estat d'alarma, i que la gestió de la crisi sanitària recaigui a cada govern autonòmic. Segons diverses fonts, tot apunta que l'Executiu en funcions ho aprovarà.

El Govern preveu aplicar "les mesures que calguin" per frenar la segona onada de covid-19. Fonts de la Generalitat expliquen que pren força l'aplicació del toc de queda, una mesura que es definiria la setmana que ve. El Procicat es reuneix dimecres i, si ho aprova, el DOGC en publicaria un decret que després hauria d'avalar el TSJC.



A l'Executiu en funcions hi ha incertesa, però, si n'hi hauria prou amb per aplicar el toc de queda nocturn, o si bé caldria que l'Estat decretés abans l'estat d'alarma, de nou. És per això que el Govern es reuneix avui a la tarda de manera extraordinària per valorar si fa una passa més i demana l'aplicació de l'estat d'alarma a la Moncloa. Aquesta via donaria llum verda i seguretat jurídica a la Generalitat per aplicar el toc de queda. Després de les mesures anunciades per Pedro Sánchez, el País Basc també demana al Govern espanyol l'estat d'alarma a tot l'Estat i Extremadura i Astúries el sol·liciten per als seus territoris.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja havia demanat aquest matí a la Moncloa que "concretés" la seguretat jurídica amb la qual el Govern pot aplicar el toc de queda. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, havia donat abans l'autoritat a les comunitats autònomes, però sense concretar si calia aplicar l'estat d'alarma de manera prèviament.

Tarda frenètica a Palau

Aragonès, Budó, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; i la consellera de Salut, Alba Vergés; s'havien de reunir telemàticament aquest divendres a les 18 hores amb els presidents i portaveus del grups parlamentaris per compartir l’estat de la situació de la covid-19. La reunió extraordinària del Consell Executiu (18:30) fa que aquesta trobada amb els partits s'endarrereixi, en principi, a les 19 hores.