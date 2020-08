El Consell de Garanties Estatutàries rebutja bona part de la proposició de llei per regular els preus del lloguer

El Consell de Garanties Estatutàries ha rebutjat per unanimitat alguns apartats de la proposició de llei per regular els preus dels lloguers a Catalunya. La proposta va ser registrada al Parlament pel Sindicat de Llogateres amb un text pactat amb JxCat, ERC, els Comuns i la CUP a mitjan de juliol, i Cs i PP van dur-lo al Consell en considerar que era inconstitucional perquè la Generalitat no tenia competències en la matèria. Aquest divendres, l'organisme ha conclòs en un dictamen no vinculant que diversos articles i disposicions de la iniciativa no troben empara en l'Estatut i vulneren la Constitució.

Paral·lelament, aquest divendres el Sindicat de Llogateres s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per reclamar-li "lleialtat" a la iniciativa. A finals de juliol i tot i haver pactat el text prèviament, JxCat va presentar diverses esmenes a la proposició de llei que, segons els altres grups i el sindicat, desvirtuen el seu contingut. El sindicat va afirmar que "ara JxCat vol deixar [la iniciativa] en paper mullat i incloure esmenes que permetrien pujades de fins al 30% en plena pandèmia. Quim Torra, no és moment per ser deslleial a Catalunya".



El president es va posicionar públicament a favor de mantenir el text inicial: "Treballaré perquè aquest acord sigui el resultat final", va dir. El sindicat ha qualificat de "molt profitosa" la reunió i ha explicat que Torra s'ha compromès a treballar perquè tiri endavant. No obstant això, JxCat aposta de moment per conservar les seves vuit esmenes. Tot el procés havia quedat aturat a l'espera del veredicte del Consell de Garanties Estatutàries, però el sindicat ha informat que comparteixen amb Torra que el dictamen no els ha de fer "aturar", i compten que "el Govern espanyol no s'hi oposarà ni presentarà recurs". En un tuit, han qualificat "d'incomprensible" que sectors de JuntsxCat mantinguin les esmenes i "vulguin bloquejar la primera regulació de preus del lloguer", que ja compta amb el suport de més de 4.000 entitats. "La pilota és a la seva teulada", han conclòs.