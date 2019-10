Carles Puigdemont ha anunciat que el Consell per la República Catalana, reunit a Brusel·les, ha decidit convocar l'Assemblea de càrrecs electes de Catalunya per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents jutjats per la seva implicació en el procés sobiranista.



Ha definit aquesta Assemblea com uns "Estats Generals", com una "assemblea de legitimitats", un espai en el qual es puguin reunir els càrrecs electes de Catalunya, és a dir, les persones elegides per formar part de les diferents cambres parlamentàries i d'altres institucions locals, per tal de prendre decisions sobre la manera d'afrontar "la nova fase en la qual entrarà el procés d'independència" després de la sentència, ha dit.



Es tracta, ha explicat, d'apel·lar al conjunt de ciutadans que desitja resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat de forma democràtica.

L'ex-president de la Generalitat ha comparegut davant els mitjans de comunicació al costat d'altres membres de l'anterior Govern, com Toni Comín, Clara Ponsatí o Lluís Puig, a més de personalitats que s'han incorporat a l'esmentat Consell, com Lluís Llach.



Puigdemont ha assegurat, d'altra banda, que tant ell com la resta d'exiliats estan preparats, des de Bèlgica i des d'Escòcia, per fer front a la nova euroordre de detenció que pugui sol·licitar el Govern espanyol. "Tenen dues euroordres perdudes, a veure com va la tercera", ha ironitzat. "Estem preparats per si ens acusen de pertànyer a una organització criminal", ha dit per respondre a qui durant els darrers dies l'ha volgut relacionar amb "activitats terroristes".

A la pregunta de si pensa que pot ser acusat de "terrorisme", Puigdemont ha contestat que "tot és possible" i que aquesta possibilitat indica "el seu grau de desesperació".



En relació a les informacions segons les quals la seva germana hauria fet d'intermediària per mantenir la comunicació amb el president Torra, el president destituït ha assegurat que no necessita "persones interposades per parlar amb ningú", però que "la imaginació és lliure".



Ha assegurat que no té previst en cap cas un canvi de país de residència, en contra dels mitjans que han parlat sobre indrets on intentaria evitar l'extradició i, també en aquest punt, ha recorregut a la ironia per afirmar que està "recollint dades" del que s'ha dit sobre ell "per escriure la biografia d'un Carles Puigdemont que no existeix". ​