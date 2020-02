El Consell per la República també vol un mediador a la taula de diàleg

L’inici de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol continua marcant l’actualitat política. Hores després que la Generalitat anunciés els vuit membres de la seva delegació a la reunió que se celebrarà dimecres a la Moncloa, el Consell per la República ha instat el Govern espanyol a acceptar que un mediador internacional validi els "possibles acords" que surtin de l’espai. La figura del mediador la defensa fonamentalment JxCat, mentre que la refusa radicalment el PSOE.



La institució impulsada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des de l'exili a Brussel·les recorda que el setembre de l'any passat ja reclamava a l'Estat una plataforma de negociació sobre la base del reconeixement del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i una mediació independent de les negociacions.



En un comunicat, l'entitat ha celebrat "la posada en marxa d'una via dialogada" i ha explicat que ha participat en les reunions preparatòries convocades pel president de la Generalitat, Quim Torra. De la mateixa manera, ha agraït a Torra la invitació a participar de la primera trobada, però ha lamentat constatar que el Govern espanyol "no s'ha obert a considerar cap de les tres condicions" esmentades el setembre passat. Finalment, el Consell reclama al Govern de Sánchez que aturi la repressió, garanteixi els "drets civils i polítics de la ciutadania" i estigui "obert" a abordar el dret a l'autodeterminació.

Òmnium veu "imprescindible" l'amnistia

D’altra banda, el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, s’ha reunit aquest dilluns a la tarda amb Quim Torra i després de la trobada ha assegurat que l’amnistia pels presos, exiliats i processats per l'1-O és un pas "imprescindible" per començar a "dibuixar" la resolució del conflicte polític. Mauri ha explicat que li ha traslladat a Torra la necessitat d'abordar l'amnistia a la taula de diàleg i que acabar amb la judicialització de la política permetria posar "el comptador a zero" perquè seria una "prova de la voluntat de diàleg sincer". Al marge de la taula de diàleg, ha dit que Òmnium mantindrà la campanya per reivindicar l'amnistia.