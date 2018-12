Un consell popular de ministres que desmunta les polítiques del Govern espanyol

Als crits de “Fora les forces d’ocupació i Independència! i mentre a la Llotja de Mar el Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez debatia amb una multitud crítica mobilitzada a fora, a l’estació de França, Òmnium Cultural celebrava un Consell Popular de Ministres paral·lel, amb associacions catalanes de diferents sectors que han representat els diversos ministeris. D’aquesta manera s’ha volgut visualitzar el rebuig a la celebració d'una reunió del govern espanyol a Barcelona el mateix dia que fa un any de les eleccions del 21 de desembre, ja que es considera “una vergonya i un menyspreu que un govern pretesament democràtic, que permet que hi hagi presos polítics i exiliats, vingui a Barcelona a fer bandera del no-diàleg".



“En base als grans consensos que uneixen la majoria de la població catalana, és intolerable que el govern espanyol no aturi immediatament la repressió sobre la societat civil i la retallada de drets civils, socials i polítics”, ha assegurat el president de l’entitat, Jordi Cuixart, en una carta enviada des de la presó de Lledoners.

Un missatge clau que s’ha repetit durant tot l’acte “som gent pacífica i sempre actuarem en peu de pau”. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, ha volgut destacar les mobilitzacions pacífiques: “Avui hem demostrat un cop mes que som un poble de pau. L'única violència és la de l’Estat que empresona la nostra gent (...) Que no ens donin lliçons de pau aquells que incrementen un 10% el pressupost en despesa militar. S’ha acabat el vostre relat de la violència, perquè nosaltres hem decidit ser no violents en un Estat de violència (...) Tenim el deure de sortir al carrer per construir un país millor”.



Mauri ha animat la ciutadania a continuar sortint al carrer si segueixen vulnerant els drets fonamentals. “Senyor Pedro Sánchez, si l’únic que ens ofereix és humiliació, si continua anant de la mà de VOX i si no reconeix amb valentia el dret a l’autodeterminació, vostè te un problema i aquest problema és el 80% de la gent d’aquest país. Ja en tenim prou d’una monarquia que persegueix la dissidència. Com s'atreveixen a venir a Barcelona un any després d’unes eleccions imposades? Com s’atreveixen a venir com si no passés res? No tenen cap proposta. Per dir-nos que hem de canviar el nom de l’aeroport d’El Prat a Aeroport Josep Tarradellas? Són uns irresponsables que ens volen vassalls, però ens hem tornat a despertar amb la no violència com a estendard.”

Ministeris en mans d’algunes de les principals entitats catalanes



Elisenda Rovira, vicepresidenta del Grup de Periodistes Ramon Barnils, ha denunciat com les forces de seguretat i l’Estat espanyol vulneren el dret a la informació quan no deixa treballar els periodistes i ha recalcat com s’utilitza des de l’Estat el delicte d’odi per fer callar les veus crítiques. L’Associació Catalana pels Drets Civils, formada per familiars dels dirigents presos i exiliats, ha representat el Ministeri de Justícia. “Exigim que els jutges deixin de fer de polítics”, ha dit Montserrat Puigdemont, germana de l'expresident Puigdemont. “En pocs dies començarà un judici sense precedents en l’Europa democràtica (...) La unitat d’Espanya està per sobre dels drets de la població? On queda la llibertat d’expressió i el dreta la discrepància política? Montserrat Puigdemont ha acabat la seva intervenció fet una crida a la lluita pacífica.



Toni Borrell, d'Stop Mare Mortum, en representació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha criticat l’acció exterior de l’Estat Espanyol, la seva política de despesa militar i la seva política migratòria, usada “com a eina de repressió (...) El control migratori passa per sobre del dret a la vida i provoca milers de morts” i ha recordat les 12 persones que ahir mateix van morir a la frontera sud intentant arribar a Europa. “Hi ha una manca de voluntat política i deixadesa. Les morts a la Mediterrània no són una tragèdia perquè les tragèdies no es poden evitar i les morts al Mediterrani si es poden evitar”. En mencionar el ministre Josep Borrell, els centenars de persones agrupades a l’acte han mostrat el seu rebuig a la seva política i les seves declaracions habituals en contra de la independència de Catalunya.

També han parlat la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i els Escoltes Catalans (Educació), Unió de Pagesos, (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació), representants del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i el Moviment Feminista, SOS Racisme (ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social), Universitats per la República (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Ministeri de Cultura i Esports).



Especialment aplaudida ha estat Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, que ha posat èmfasi en el “tracte de colònia que ens dona el govern espanyol. Ni el nom de l’aeroport en deixen triar!”, ha dit. “Hem aconseguit un efecte de vaga general i hem paralitzat el país, perquè avui no és un dia normal (...) Esperem que l’acord que es va signar ahir sigui l’inici d’un veritable diàleg polític basat en l’aturada de la repressió i l’acceptació del dret d’autodeterminació de Catalunya”.



També ha tingut molt ressò el discurs de Gabriela Serra, exdiputada de la CUP i representant el Ministeri de Defensa Popular, que ha donat xifres sobre la despesa militar i ha denunciat la gran quantitat de material armamentístic que es fabrica a l’Estat espanyol i que es destina a guerres com la de Síria i el Iemen. “Volem contribuir a la pau mundial desmilitaritzant-nos”, ha dit.



En un ambient distès, on s’ha insistit en la necessitat de la no violència, el Consell Popular de Ministres ha estat amenitzat per la música dels grups Pirat’s Sound Sistema, Ju i Ebri Knight.