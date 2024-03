El Consell de Seguretat de l'ONU demana per primer cop un alto el foc "immediat" a Gaza

El Consell de Seguretat de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha aprovat aquest dilluns una resolució que demana per primer cop un alto el foc "immediat" a Gaza, on han mort més de 32.000 persones a conseqüència de l'ofensiva militar israeliana. La resolució ha estat presentada oficialment per Algèria i s'ha aprovat amb 14 vots a favor, cap en contra i una abstenció, la dels Estats Units.

En aprovar-se la resolució ha propiciat els aplaudiments de la sala, cosa poc habitual. Ha estat presentada pels deu membres no permanents del Consell, entre els quals hi ha països africans, asiàtics, europeus i llatinoamericans, cosa que dona una idea de la percepció mundial d'urgència de la guerra de Gaza. L'aprovació s'ha produït després de quatre intents fallits previs.

El Consell "demana un alto el foc immediat durant el mes de ramadà (que acaba el 9 d'abril) i que condueixi a un alto el foc durador", alhora que demana -però no el vincula- "l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges" en mans de Hamàs. També subratlla "la necessitat urgent d'expandir el flux d'assistència humanitària i reforçar la protecció dels civils a la franja de Gaza". I demana a Israel que "aixequi totes les barreres a aquesta ajuda humanitària".

La incertesa sobre l'aprovació s'ha mantingut fins a l'últim minut, ja que Rússia demanava que hi hagués una votació a part per introduir la paraula "permanent" després de l'alto el foc. Finalment, l'esmena no ha estat aprovada.

Una resolució molt esperada

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha celebrat l'aprovació d'una resolució "molt esperada". "Aquesta resolució s'ha d'implementar. No fer-ho seria imperdonable", ha apuntat. "El Consell de Seguretat acaba d'aprovar una resolució llargament esperada sobre Gaza, exigint un alto el foc immediat i l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges", ha afegit a X.

Pel que fa a les quatre ocasions anteriors per intentar aprovar la petició, cal destacar que els Estats Units han vetat tres resolucions perquè segons Washington un alto el foc permetria el rearmament de Hamàs. Divendres passat van ser Rússia i la Xina les que van bloquejar la resolució dels EUA, amb l'argument que no contenia un vocabulari clar i contundent per exigir un alto el foc.