El conseller de Treball alerta que no permetrà "cap vulneració al dret a vaga dels treballadors de Nissan"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha advertit que el seu departament no permetrà "cap vulneració al dret a vaga dels treballadors de Nissan". En una entrevista al 3/24, el conseller s'ha mostrat preocupat davant les irregularitats que han denunciat els sindicats i ha advertit que l'Autoritat Laboral "actuarà amb duresa" perquè es compleixi la normativa. Per la seva banda, els comitès d'empresa han emès un comunicat, després de reunir-se amb el conseller, en el qual demanen a Nissan que "reprengui la mesa per solucionar el futur" dels llocs de treball dels treballadors. A més, insisteixen que les administracions i els empleats han de treballar conjuntament per garantir la continuïtat de Nissan a l'Estat.

El Homrani ha subratllat que "la situació de crisi Covid-19 i d'estat d'alarma no fa que es pugui vulnerar un dret fonamental" com és el del dret a vaga. El conseller ha explicat que les demandes que dels representants dels treballadors han arribat tant a l'Autoritat Laboral com a la Inspecció Treball els han fet "preocupar molt". "La situació d'excepcionalitat no dona més eines per poder limitar els drets dels treballadors", ha afirmat.

Amb tot, el conseller s'ha mostrat optimista i ha fet una crida a "no abaixar els braços" perquè Nissan "és la segona empresa d'automoció que hi ha al nostre territori". Ha assegurat que "tots" són "conscients" de què aquest sector "ha de canviar". "Seria un cop molt dur que tanqués una empresa com Nissan a Catalunya", ha conclòs.

Per la seva banda, els comitès d'empresa de Nissan han emès un comunicat conjunt després de reunir-se divendres a la tarda amb el Homrani en el qual expliquen que no han tingut resposta oficial dels projectes que van presentar conjuntament amb el Ministeri d'Indústria i el Departament d'Empresa i que estan a l'espera del 28 de maig, quan es presentin els resultats de Nissan al Japó , on s'explicaran els projectes globals. Els representants dels treballadors diuen que no tenen notícies de la direcció de l'empresa automobilística i que "segueixen amagats". Davant d'això, han reclamat als directius que "donin la cara i es reuneixin amb el comitè d'empresa".

La trobada entre el conseller de Treball i els sindicats es va fer després que el diari japonès 'Nikkei' publiqués que l'automobilística ja havia decidit tancar les plantes catalanes i traslladar la producció a fàbriques de Renault.