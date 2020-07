Consens al Parlament per reclamar un canvi en el model de residències, enmig de crítiques a la gestió del Govern

El ple monogràfic del Parlament sobre la gestió de les residències durant la pandèmia de Covid-19 ha conclòs aquest divendres amb el consens de tots els partits en reclamar un canvi de model. Ara bé, les propostes divergeixen. El gruix de l'oposició ha coincidit en la gestió feta pel Govern, si bé no ha tirat endavant la reprovació del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. La proposta, presenta pel PSC i Catalunya en Comú Podem, ha decaigut després que en tres votacions successives es registrés un empat a 65, amb els dos grups del Govern -ERC i JxCat- oposant-s'hi, PP i Cs votant-hi a favor i els quatre diputats de la CUP abstenint-se.



En canvi, sí que ha aprovat una proposta del PSC perquè el Govern reverteixi en un termini de dos anys la privatització de l'assistència mèdica a les residències perquè "aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic de salut". Tots els partits hi han votat a favor, excepte Cs i PP, que s'han abstingut. També s'ha aprovat una proposta de la CUP que reclama un sou mínim de 1.200 euros bruts en catorze pagues pels treballadors del sector, tot i l'abstenció dels dos socis de Govern.



Durant l'exposició de les propostes de resolució, ERC ha intentar defensar la gestió feta, posant en valor la "valentia" dels consellers El Homrani i Alba Vergés -la titular de Salut, que va assumir les residències durant la pandèmia-, la seva "empatia i sinceritat". Des de JxCat han reclamat a l'Estat que "pagui els deutes" per millorar el sistema i han demanat "perdó" a aquells que s'hi ha vist afectats o perjudicats per la gestió del Govern.

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha defensat la necessitat d'incidir en la gestió de les residències de gent gran, tant públiques com privades. En aquest sentit, ha proposat mesures que puguin garantir per igual "sous dignes d'un mínim de 1.200 euros" per als treballadors dels centres, la "prestació sanitària garantida" per als residents i, en cas del sector privat, poder aplicar "l'extinció immediata dels contractes i presentar una demanda per danys i perjudicis" en aquells centres que "incompleixen" unes condicions mínimes per a treballadors i residents.

La CUP vol que es pugui aplicar l'extinició immediata dels contractes gestionats per empreses privades

El diputat socialista Raül Moreno, per la seva part, ha defensat la necessitat de "posar-se d'acord en breu" entre tots els grups per "pactar i executar" un nou model assistencial, amb l'argument que hi ha poques diferències entre els partits. ha dit. La diputada dels Comuns Yolanda Batet ha comentat "l'evidència de la incapacitat del Govern per fer front a la situació de les residències. No va saber gestionar la crisi, especialment a les primeres setmanes. I això té una responsabilitat política". A més, els comuns han posat en dubte que els grups del Govern vulguin realment "canviar el model de les residències".



La diputada de Cs Noemí de la Calle ha fet una defensa de les seves propostes i de la millora del sistema residencial i assistencial, tot carregant contra el Govern i contra la gestió d'alguns elements des de l'executiu espanyol. De la Calle, però, ha dedicat gran part de la seva intervenció a mostrar la seva "solidaritat i empatia" amb els que han perdut familiars a les residències durant aquesta pandèmia. La diputada del PPC Esperanza García ha estat de les més contundents en afirmar que "la gestió de les residències durant la covid-19 ha sigut nefasta i el reconeixement d'errors implica la sinceritat que requereix el moment".

ERC ha proposat "posar al mateix nivell" els treballadors de les residències que el personal sanitari, "un model residencial reconeixent els serveis socials com a pilar fonamental, un model centrat en les persones, que aposti per l'envelliment de km 0 i incorpori l'assistència sanitària al sistema residencial". Per fer-ho, però, ha reclamat que l'Estat "aporti els 3.648 milions que deu a la gent dependent". Finalment, JxCat també ha demanat a l'Estat "un finançament just" per al model assistencial català, tot apuntant que reclamar que "'l'Estat pagui el que deu als catalans" i que aporti el 50% del cost de les residències i la dependència "és només demanar fer complir la llei".