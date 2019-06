El cònsol espanyol a Edimburg assegura que l'Estat no bloquejaria l'entrada d'una Escòcia independent a la UE

El Govern espanyol no vetaria l'entrada a la Unió Europea a una Escòcia independent. Així ho ha anunciat el cònsol general d'Espanya a Escòcia, Miguel Ángel Vecino Quintana, en una carta publicada aquest dijous al diari The National. Vecino Quintana explica que la posició d'Espanya "sempre" ha estat la de no exercir vetos sobre una Escòcia independentment: "El Govern espanyol no ha intervingut i mai intervindrà en els assumptes interns del Regne Unit o de qualsevol altre Estat i espera la mateixa actitud recíproca".



Les paraules del diplomàtic arriben després que l'eurodiputat del PP Esteban González Pons digués que, en cas que la regió actualment britànica es constituís com a país i sol·licités la seva adhesió a la UE, hauria d'afrontar el bloqueig espanyol. A més, el popular també va dir que "hauria de posar-se a la cua" si la Unió encara estava negociant la sortida del Regne Unit i una possible entrada de Turquia i Sèrbia.



A la missiva, Vecino Quintana recalca que el veto que González Pons planteja "és responsabilitat exclusiva d'ell i del seu partit i no del Govern espanyol en absolut". A més, afegeix que l'entrada a la Unió "no depèn en absolut d'esperar a una cua, com si s'esperés a una botiga perquè arribi el seu torn, segons el que declara l'exdiputat conservador González Pons". El diplomàtic explica que l'adhesió d'un país a la UE es produeix "si es compleixen les condicions econòmiques i polítiques requerides per tots els tractats que la regulen".

El cònsol també fa referència a les paraules del ministre d'Exteriors Josep Borrell, qui, al novembre, va declarar que l'Executiu espanyol no s'oposaria a una entrada d'Escòcia si finalment es convertia en un país sobirà.



No és el primer cop que el diplomàtic fa declaracions en aquesta línia. Vecino Quintana ja va pronunciar-se sobre la no prohibició de l'Estat a una hipotètica entrada d'Escòcia a la UE al diari escocès The Herald, que també va ser remesa a funcionaris de l'Executiu d'Escòcia.



Les paraules dels representants del Govern espanyol arriben després que el Partit Nacionalista Escocès (SNP), liderat per la presidenta Nicola Sturgeon, s'hagi compromès a impulsar un nou referèndum d'autodeterminació abans del 2020, després que el conjunt de la societat britànica decidís avalar el brexit.