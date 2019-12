El Congrés ha triat de nou a la socialista Meritxell Batet com a presidenta de la mesa de la Cambra, que torna a caure del costat socialista. Amb 166 vots a favor, Batet repetirà com a tercera autoritat de l'Estat en la XIV Legislatura, com ja va fer en l'anterior, fallida després que no tirés endavant la investidura del Govern espanyol.



La segona candidata més votada per ocupar la Presidència ha estat la diputada del PP Ana Pastor, que ha rebut 140 vots. S'han produït 29 vots nuls (entre ells els d'ERC) i 11 vots en blanc

Batet no ha pogut ser elegida en la primera votació, després de no arribar a la majoria absoluta necessària per ser designada. En aquesta votació, la socialista catalana ha obtingut 167 vots i s'ha quedat a nou escons de la majoria necessària. Ana Pastor ha obtingut 91 vots i Olona, de Vox, 52.



També durant la primera votació s'han produït 28 vots nuls, entre els quals estan els d'ERC (que en la segona ha tornat a votar nul), i 11 sufragis en blanc. Els de Gabriel Rufián han escrit "Llibertat" en les seves paperetes. S'han emès durant la sessió 349 vots, ja que un dels diputats de JxCat no ha pogut acudir al Ple de constitució per qüestions mèdiques.



La composició de la Mesa del Congrés dóna a l'esquerra una àmplia majoria davant de les dretes. Tant el PSOE com Unidas Podemos han obtingut tres llocs cadascun, per la qual cosa la relació dels membres de l'òrgan és de sis membres progressistes enfront de tres de dretes.



A més de Batet, els socialistes tindran en la Mesa a Alfonso Gómez de Celis (vicepresident primer) i a Sofia Hernanz (secretària segona). Unidas Podemos ocuparà la vicepresidència tercera (Gloria Elizo) i les secretaries primera (Gerardo Pisarello) i tercera (Javier Sánchez Serna). Les vicepresidències segona (Ana Pastor, PP) i quarta (Ignacio Gil, Vox), han caigut del costat de la dreta, igual que la secretaria quarta (Adolfo Suárez Illana, PP).



Batet s'ha estrenat en la legislatura fent front a les crítiques de la portaveu del PP a la Cambra, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha intervingut durant la sessió constitutiva de les Corts per acusar la presidenta de la Cambra de "no fer res per garantir la netedat legal" dels acataments de la Constitució, necessaris perquè els diputats formalitzin els seus càrrecs. "No caben reserves mentals ni verbals", ha advertit la portaveu dels conservadors, abans que s'iniciessin els acataments.



La presidenta del Congrés li ha recordat que el criteri de l'òrgan és el d'aplicar "d'una manera flexible" el reglament i la jurisprudència "necessaris perquè els drets fonamentals es puguin exercir de la millor manera possible". "La presidenta no farà una aplicació arbitrària de les normes, sinó jurídica", ha resolt Batet.



El PSOE també ha aconseguit la Presidència del Senat, que estarà ocupada per Pilar Llop, jutgessa coneguda pel seu compromís contra la violència masclista i a favor del feminisme.