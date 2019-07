El Constitucional anul·la la reprovació del rei aprovada pel Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha donat la raó al Govern espanyol i ha anul·lat la resolució de reprovació del rei Felip VI que va aprovar el Parlament de Catalunya l’octubre de l’any passat, un any després del seu incendiari discurs del 3 d’octubre de 2017. La decisió s’ha pres per unanimitat en considerar que la resolució, que titllava la monarquia d’institució “caduca”, és inconstitucional perquè el Parlament no té competències sobre la forma d’Estat i la declaració, en la línia del que va passar l’Advocacia de l’Estat, tenia possibles efectes jurídics, més enllà de la intencionalitat política.



En concret, el text del Parlament -aprovat amb els vots de JxCat, ERC i Catalunya en Comú- deia que la cambra “rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017" i que la institució legislativa "reafirma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".



El Govern espanyol, ja encapçalat per Pedro Sánchez, va defensar el recurs amb l’argument que la declaració suposava “un altre intent d’iniciar un procés unilateral que desemboqui en la creació de la república independent”. El Consell d’Estat, en canvi, va considerar innecessari el recurs, perquè no veia cap efecte jurídic a la resolució.



En conèixer la decisió del TC, el president del Parlament, Roger Torrent, ha declarat via Twitter que “la majoria del Parlament afirma que la monarquia és una institució caduca i rebutja el discurs del rei del 3 d'octubre. I això no desapareixerà per més resolucions que anul·li el TC. Intentar abordar qüestions de naturalesa política des dels tribunals sempre és un error”.