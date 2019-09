L’1 de gener, Barcelona i d’altres municipis metropolitans -l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià- estrenaran la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que fonamentalment prohibirà la circulació dels vehicles més contaminants a l’interior de la ciutat entre les 7h i les 20h dels dies laborables. En una compareixença conjunta de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Territori, Damià Calvet, i representants de la resta d’administracions implicades -ajuntaments i AMB- s’ha detallat que la ZBE incorporarà un règim sancionador per als vehicles que no la respectin. Això sí, hi haurà una moratòria de tres mesos i les multes no s’imposaran fins l’1 d’abril.



L’objectiu de la mesura, que d’entrada implicarà que 50.000 vehicles deixin de circular per la ciutat, és reduir en un 30% les emissions contaminants en els pròxims 15 anys, si bé en un primer moment es calcula que la reducció de les emissions partícules i diòxid de nitrogen se situarà entre el 15 i el 20%. A grans trets, en un primer moment la mesura afectarà els vehicles de gasolina fabricats abans del 2000 i els dièsel previs al 2005.



Colau ha assegurat que Barcelona s’ha inspirat en altres grans ciutats europees a l’hora d’impulsar la ZBE, com Londres, Berlín, Amsterdam o Roma, i ha afegit que la mesura més semblant que s’havia aplicat a l’Estat era el Madrid Central, si bé la dimensió del que es farà a la capital catalana el multiplicarà “per vint”. Barcelona aprovarà l’ordenança que reguli la ZBE al darrer ple de l’any, que se celebrarà al desembre, i també l’hauran d’aprovar la resta de municipis implicats. El veto als vehicles més contaminants és una resposta al greu problema de pol·lució que pateix la ciutat i que, segons el darrer informe de l’agència de Salut Pública de Barcelona, es tradueix en més de 350 morts anuals per culpa de l’excés de contaminació.

Mapa de la zona de baixes emissions de Barcelona.

Pel que fa a les multes, variaran en funció del tipus de vehicle i la gravetat de la infracció i es mouran entre els 200 i els 1.000 euros quan no hi hagi un episodi de contaminació, i entre els 500 i els 1.800 quan n’hi hagi un. Tot i que la Guàrdia Urbana tindrà llestes l’1 de gener les 70 càmeres per detectar la matrícula dels cotxes contaminants, els tres primers mesos d’aplicació de la mesura serà un període d’adaptació i informació, en què simplement s’enviarà un avís -i no una multa- als conductors dels cotxes que vulnerin la ZBE.



Ara bé, hi haurà un seguit d’excepcions. D’entrada, el govern municipal donarà 10 autoritzacions cada any als vehicles més contaminants per quan necessitin circular dins la zona de baixes emissions, mentre quels camions, furgonetes i autobusos de grans dimensions tindran una moratòria d’un any per adaptar-se a la mesura; i alguns vehicles especials, com les ambulàncies, els cotxes de persones amb mobilitat reduïda i els cotxes fúnebres, n’estaran exempts.