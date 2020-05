La contaminació urbana a l'Estat descendeix un 58% durant la pandèmia

La contaminació de l'aire urbà ha baixat un 58% a Espanya des que va començar l'estat d'alarma el passat 14 de març. Així ho evidencia un informe d'Ecologistes en Acció, realitzat amb dades oficials de les 129 estacions de mesurament que hi ha repartides entre les 26 principals ciutats de l'Estat espanyol. Es tracta d'una caiguda de la contaminació per NO2 (diòxid de nitrogen) sense precedents que, en part, ve motivada per les restriccions dràstiques a l'trànsit durant el període de confinament. A Barcelona la caiguda és del 62%, a Palma del 67%, a València del 69%, a Alacant s'eleva al 72% i a Castelló es queda en el 54%.



Tot i que no es perceben grans diferències entre les diverses pròrrogues de l'estat d'alarma, l'informe ressalta que la reducció de les emissions ha estat més gran en la mitjana del mes d'abril -amb una caiguda del 60% - respecte a la mitjana de la segona quinzena de març -amb un descens del 55% -.



A nivell general, les dades recollides pel grup ecologista mostren que els nivells de NO2 registrats durant el període de confinament són els més baixos dels mesos de març i abril que s'han donat en l'última dècada en totes les ciutats analitzades. Així mateix, totes les dades recopilades es mantenen per sota del valor límit legal i els valors aconsellats per l'Organització Mundial per a la Salut (OMS), la qual cosa s'incompleix freqüentment.

Per territoris, hi ha una diferència clara entre les ciutats de la cornisa cantàbrica i les situades al litoral mediterrani, principalment per causa de fenòmens meteorològics. D'aquesta manera, les estacions de nord són les que menys han descendit els seus nivells de contaminació, enfront de les del sud-est, que han experimentat una caiguda més gran de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle.



Les ciutats que més han reduït la seva mitjana són Alacant, amb una caiguda del 72% i València, amb un descens de l'69%. Oviedo i Saragossa serien les que menys s'haurien vist afectades per l'estat d'alarma, amb caigudes del 42% i 45% respectivament. Madrid i Barcelona, ​​dues de les ciutats amb majors índexs de contaminació en situació de normalitat, han registrat una caiguda del 59% i del 62% en els mesuraments de NO2. En qualsevol cas, des d'Ecologistes en Acció adverteixen que les xarxes de mesurament són "molt dispars" i desaconsellen fer comparacions, ja que cada ciutat té un nombre diferent d'estacions que impedeix confrontar dades amb rigor.

L'organització ecologista apunta que les precipitacions i la inestabilitat atmosfèrica que ha predominat durant l'últim mes han contribuït "de manera important" a millorar la qualitat de l'aire de les ciutats. "Aquest ha estat l'abril més plujós des que es tenen registres" i "març va ser també un mes molt humit", exposa.



El NO2, principal indicador que s'ha tingut en compte en l'informe, és un contaminant associat a les emissions dels cotxes, a més de les calderes industrials i domèstiques. Es tracta d'un element nociu que, segons l'Institut de Salut Carlos III i l'Agència Europea de Medi Ambient, provoca prop de 7.000 morts prematures a l'any a Espanya.



Ecologistes en Acció lamenta que una situació dramàtica com la crisi de la Covid-19 hagi de servir per demostrar l'evident relació entre la contaminació atmosfèrica i el trànsit motoritzat. Així mateix, reclama que el període de desescalada no comporti una tornada del cotxe i demana que s'implementin mesures per al foment de la bicicleta com a alternativa de mobilitat.



"De manera immediata, s'ha de potenciar la mobilitat activa de vianants i ciclista, cedint més espai per a aquests mitjans i establint el límit de velocitat urbana a 30 quilòmetres per hora. El transport públic és essencial per a la mobilitat urbana, pel que ha de garantir la seva viabilitat amb una llei de finançament", conclou l'organització mediambientalista.