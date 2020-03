Catalunya ja registra 17 afectats pel coronavirus

Continua el degoteig de casos de coronavirus a Catalunya. Aquest dimarts, el departament de Salut ha confirmat una nova afectada: es tracta una dona de 31 anys resident a Viladecans, l’estat de la qual és lleu i que s'ha contagiat per contacte amb un cas anteriorment confirmat. En el conjunt de l'Estat, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la xifra ha augmentat a 135 casos.



Segons un comunicat de la Conselleria, les dues dones afectades el cap de setmana van viatjar al nord d'Itàlia entre els dies 14 i 16 de febrer, mentre que l'home va visitar la ciutat de Milà del 20 al 23 de febrer. Com ja s'ha fet amb els darrers pacients, s'està fent un estudi dels contactes dels nous afectats per aïllar-ne les persones més properes durant 14 dies.



A més, aquest dilluns també s'ha sabut que Andorra ha registrat el seu primer cas de coronavirus: un pacient de 20 anys que havia estat a Milà i que es troba ingressat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell des de dissabte. Té una afecció lleu, segons ha informat el Govern andorrà, i ja s'està monitoritzant el seu entorn més proper.

La consellera de Salut, Alba Vergès, ha insistit que a Catalunya només s'aplica un pla de contenció per evitar la propagació comunitària del virus i que la situació actual és "l'esperada": "Si s'ha de fer una passa més, la farem. Però de moment estem molt tranquils amb la situació actual", ha afirmat en declaracions a Rac 1.



Vergés ha recordat que les persones que presentin símptomes i que hagin viatjat a zones de risc han de trucar al 061, l'equip tècnic del qual valorarà si investigar el cas. També ha recordat que no cal anar a un hospital, sinó que la prova "es farà des de casa". Aquest és un dels canvis que la consellera va anunciar aquest diumenge, quan també va assegurar que el departament treballa perquè els pacients que hagin donat positiu per coronavirus puguin quedar aïllats a casa seva si la seva situació clínica és lleu, i no a l'hospital.

Per evitar-ne el contagi, el departament només fa una crida a seguir les mesures d'higiene habituals: rentar-se sovint les mans, utilitzar mocadors d'un sol ús i tossir tapant-se amb el colze. Salut també recorda que només un 20% de les persones contagiades poden tenir complicacions i que el risc d'infecció és menor que el de la grip comuna.