Continua la 'rave' d'Ivars de Noguera, que aplega unes 400 persones des de dissabte

Continua en marxa la festa il·legal d'Ivars de Noguera, que aplega unes 400 persones des de la matinada de dissabte a diumenge. La rave s'està duent a terme a la zona de l'horta de Boix, a l'entorn de l'embassament de Santa Anna.

Els Mossos d'Esquadra no preveuen desallotjar l'espai i esperen que els assistents vagin marxant pel seu propi compte. Els agents controlen els accessos per evitar que més gent es sumi a la festa i també fan proves als participants que marxen. El tancament dels camins ha fet que alguns participants hagin optat per travessar finques agrícoles per arribar a l'espai, fet que ha causat diversos desperfectes.

Un dels afectats és Ramon Gasol, agricultor i regidor en funcions d'Agricultura del municipi, que ha explicat que els vehicles han trencat rames dels arbres al seu pas per un camp de fruiters i que també han arrencat la sirga que tanca la finca. "Tenim molts problemes amb la fauna salvatge i ara només ens ha faltat la fauna humana", ha dit.

Cinc agents ferits

Quan els Mossos d'Esquadra intentaven aturar el pas a uns dels assistents de la rave, un camió va envestir un cotxe policial i altres participants a la festa van encarar-se als agents. En l'enfrontament, cinc mossos van resultar ferits. Els agents van aconseguir detenir un dels ocupants del camió, un home italià de 29 anys.

"Estem totalment indefensos", ha lamentat l'alcalde d'Ivars de Noguera, Josep Magrí, que ha explicat que, tot i ser un indret de difícil accés, aquest dimarts encara hi ha un centenar de vehicles. Segons Magrí, a la rave hi havia convocades unes 3.000 persones vingudes de diversos punts de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, així com d'arreu d'Europa, principalment d'Itàlia i França, però també de Polònia o Bulgària.

Així mateix, l'alcalde en funcions considera que les sancions per muntar festes il·legals hauria d'anar més enllà d'una "multa administrativa". La policia ja ha obert una investigació per aclarir qui hi ha al darrera de l'organització d'aquesta festa il·legal.

Els assistents venen del port d'Àger, on havien intentat sense èxit muntar una altra festa al Pla de les Bruixes, a Arenys de Munt (Maresme).