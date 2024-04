Entre la continuïtat d'ERC i PSC i els nous candidats de Junts i CUP, així arriba el 12-M a la demarcació de Lleida

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig a la província de Lleida es poden decidir amb un important frec a frec en les primeres posicions. Junts busca augmentar l'ajustada diferència amb ERC dels darrers comicis del 12 de febrer del 2021, quan els dos partits independentistes van sumar cinc diputats cadascun, dels 15 en joc. Tot plegat, amb la incògnita de fins on pot arribar el PSC, que va passar d'un a tres llocs a la cambra catalana. CUP i Vox es van quedar amb un parlamentari per barba.

Diversos partits opten per nous noms a les seves llistes, però en alguns casos repetint els números u, considerant que els han donat bons resultats. Mentre els juntaires aposten per primer cop per Jeannine Abella, republicans i socialistes repeteixen amb les opcions de Marta Vilalta i Òscar Ordeig al capdavant, mentre la CUP ha optat per l'activista contra els Jocs Olímpics d'hivern Bernat Lavaquiol. Com a apunt, el músic solsoní Roger Mas tanca la llista d'Alhora a la demarcació.

Junts aposta per foc nou: Jeannine Abella

L'aposta de Junts a Lleida és Jeannine Abella, alcaldessa d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) des del 2023. Ha estat diputada al Parlament des de principis de 2022 i ja era membre de la llista juntaire en els darrers comicis catalans. En aquestes darreres eleccions al Parlament, Junts va baixar dels sis diputats del 2017 a empatar a cinc amb els republicans, per bé que guanyant amb més de 2.000 vots de diferència.

En segona posició hi ha l'empresari lleidatà Ignasi Prat, propietari de l'emissora UA1 Lleida Ràdio i del portal de pòdcast Lleida24, mentre que el tercer i quart lloc l'ocupen els diputats Anna Feliu, que també és alcaldessa de l'Albi (Les Garrigues), i Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu d'Urgell (Alt Urgell). A la llista també destaca el nom de Violant Cervera, que fou consellera de Drets Socials entre 2021 i 2022, ara portaveu de Junts a la Paeria de Lleida.

Abella ha afirmat que "surten a guanyar" i que presenten una candidatura formada "per gent molt diversa i amb trajectòries professionals molt diferents" pensada "pel dia de demà". En aquest sentit, reivindica que l'acompanyen perfils independents com Prat, i també d'altres partits, com Antoni Villa, d'Impulsem Lleida.

Vilalta repeteix com a aposta republicana

Qui repeteix és la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com a cap de cartell dels republicans per Lleida. Com la resta de candidats republicans, va ser escollida després d'haver aconseguit els avals necessaris de la militància. Les enquestes nacionals poden fer preveure que aquest cinquè diputat pugui trontollar, i podría tenir un paper clau.

Marta Vilalta en la presentació de la llista electoral a les properes eleccions al Parlament per la circumscripció de Lleida. — ERC

A la llista segueixen Josep 'Pepe' Vidal de número 2, alcalde de Llavorsí (Pallars Sobirà) des del 2015; Montse Bergés de número 3, delegada del Govern català a Lleida; Albert Turull de número 4, director del Departament de Cultura a la regió lleidatana; I Roser Bombardó, directora general de Polítiques de Muntanya i Litoral, i alcaldessa de Montellà i Martinet (Cerdanya). Tanca la llista Carme Vidal, comissària de l'any Vallverdú, i exmilitant de CiU.

Els republicans defensen que la seva candidatura suma joventut, experiència municipalista i de Govern, i representants de totes les comarques de la circumscripció de Lleida. Vilalta s'ha mostrat "orgullosa de poder encapçalar aquesta candidatura compromesa amb el territori i amb els valors republicans", i ha reivindicat "l'orgull i l'autoestima de la feina feta durant aquesta legislatura".

Ordeig torna a representar els socialistes

El cap de llista del PSC a la demarcació per a les eleccions al Parlament del 12-M torna a ser Òscar Ordeig, primer secretari socialista de Lleida, Pirineu i Aran, i diputat des del 2014. La número dos és la diputada al Parlament, Judit Alcalà, i el número tres és Manel Ezquerra, regidor d'Alcarràs (Segrià) i ramader. "És una candidatura que té l'objectiu de guanyar i governar", va assegurar Ordeig en la presentació de la candidatura.

Els socialistes prometen una llista representativa de les comarques, sectors i teixit social i sindical, per defensar el territori, i creuen que el territori serà decisiu en aquests comicis ajustats. La incògnita serà si poden continuar l'ascens, després de passar d'un a tres diputats en els darrers comicis.

Presentació de la candidatura del PSC a la demarcació de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya. — ACN

Lavaquiol, cap de files de la CUP

Per revalidar el seu parlamentari a la demarcació, CUP ha apostat per Bernat Lavaquiol, enginyer agrònom i forestal. És especialment conegut per ser un dels portaveus de la Plataforma Stop JJOO, així com regidor a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Estarà acompanyat de Mercè Cortina i Miquel Nadal, que són els números dos i tres. La formació ha remarcat que la inhabilitació per desobediència de Pau Juvillà ha impedit que estigués al capdavant de la candidatura per Lleida de cara el 12-M.

PP i comuns busquen un lloc

Qui es va quedar fora però ara arriba amb opcions per entrar és el PP, que podria aprofitar la inèrcia nacional i estatal. Pel que fa als caps de llista territorials populars hi ha una renovació total: en el cas de Lleida, la independent Montse Berenguer, funcionària de la Generalitat, serà la número 1 de la formació. D'altra banda, Elena Ferré lidera la llista dels Comuns Sumar, espai polític que també va quedar fora als passats comicis: ara aposta per la joventut, la pagesia i el feminisme, fugir del "lleidacentrisme" i un equip format per persones de cada racó de la demarcació, segons va assegurar en la presentació.