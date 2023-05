Contracrònica de campanya: jocs de paraules, una furgoneta retrocedint i l'himne del Barça

La campanya electoral és temps de propostes i contrapropostes, ficades de pota i rectificacions, fotos amb nens i somriures forçats, actes multitudinaris i candidats fantasma. Però també d'estirabots, curiositats i moments divertits, que moltes vegades acaben marcant un candidat o l'imaginari dels votants sobre un alcaldable.

Per això, us acostem un primer resum d'anècdotes lligades a la recerca del vot en aquestes eleccions municipals del dia 28. En aquesta primera edició de la nostra particular contracrònica de campanya, podeu trobar una versió curiosa de l'himne del Barça, la furgoneta d'un candidat de Barcelona fent marxa enrere i un recull dels millors jocs de paraules dels eslògans electorals.

Versió republicana de l'himne del Barça

Arranquem aquests highlights amb la imatge d'una tanca publicitària que ha circulat per xarxes i mitjans en les darreres hores. Es tracta d'un cartell electoral d'ERC a Sabadell, en el qual apareix versionat un fragment de l'himne del FC Barcelona.

En la tanca publicitaria, que ha compartit el compte d'iSabadell a Twitter, s'observa a la banda dreta el candidat de la formació a l'alcaldia de la ciutat, Gabriel Fernàndez. A l'esquerra hi veiem el logo del partit, el color groc-taronja corporatiu i la lletra de la versió republicana de l'himen culer.

"Tant se val d'on venim,

si del sud o del nord.

Ara estem d'acord,

estem d'acord: guanyarem

el Sabadell de la gent".

Això és el que es pot llegir en aquesta peculiar modificació de l'obra original. Jutgin vostès mateixos.

En transport públic, Avancem o Retrocedim?

Durant la jornada d'aquest dimecres ha estat també molt comentades unes imatges que ha compartit a les xarxes ni més ni menys que el compte a Twitter de Barcelona En Comú. "En transport públic, Avancem o Retrocedim? #BarcelonaObreCamí", es pot llegir al subtil text, mentre les imatges paguen per si soles.

En el clip de tan sols 13 segons, s'observa com un autobús municipal fa retrocedir a una furgoneta. Es tracta d'un tram en obres amb tan sols dos carrils, i s'observa un altre autobús aturat en el carril bus de la dreta, per la qual cosa la furgoneta acaba reculant. El gir de guió apareix quan el vehicle blanc s'acosta a la càmera, i es pot apreciar que es tracta d'una furgoneta de la candidatura de Trias per Barcelona.

Poesia visual sobre un dels temes que torna a centrar la campanya de les municipals de Barcelona, com és la mobilitat i la sostenibilitat. Com han apuntat alguns usuaris, si en comptes d'un autobús hagués estat un tramvia, el vídeo encara seria més rodó.

El boom dels jocs de paraules

I acabem aquest top 3 repassant alguns dels cartells més comentats, especialment a les xarxes, en aquests primers dies de campanya electoral, i també durant la precampanya. I no tan sols per la seva originalitat, sinó més aviat per l'atreviment i, en alguns casos, la passada de frenada.

Un dels més sonats és el que apareix al cartell electoral d'Ivan Garcia Maigi, alcalde de Roquetes i candidat d'ERC a la reelecció. '#iMAIGInat't el futur', és un dels lemes que apareix en els propilens penjats als fanals. Encara a la formació republicana, la candidata per Cambrils, Camí Mendoza, no ha volgut deixar passar l'oportunitat: 'Caminem amb tu', és l'eslògan escollit per promocionar la candidatura.

I tornem a Sabadell perquè l'exdiputat al Parlament de Catalunya i al Congrés Joan Mena, ara candidat per En Comú Podem a la ciutat, també ha aprofitat el seu cognom: 'Una altra mena de ciutat' i 'Una altra mena d'alcalde', resen els seus lemes. Àlex Valiente, alcaldable del PSC a la Garriga, ho tenia fàcil: 'L'alcalde + valent'. I el candidat de Ciutadans a Sant Andreu de la Barca, Xavi Pla, tampoc s'ha trencat el cap: 'Tenim un pla'.