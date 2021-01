La contractació de persones amb discapacitat a Catalunya cau un terç el 2020

La contractació de persones amb discapacitat va situar-se gairebé un terç per sota de l'any anterior, després de caure un 33,2% a Catalunya el 2020, el descens més gran de la dècada, a causa de la frenada patida per sectors com l'hostaleria o el turisme per la pandèmia, segons un informe fet públic aquest dilluns per la Fundació Adecco i CHM Obres i Infraestructures. En concret, durant el 2020 es van contractar 10.141 persones amb discapacitat, lluny de les 15.183 de 2019 i la primera caiguda des de 2012.



El 70,1% dels enquestats opina que la inclusió social i laboral s'estancarà

A més, les persones amb discapacitat s'han vist més afectades per les fórmules excepcionals com els ERTO, que han afectat el 37% d'aquests treballadors, enfront del 3,1% de la població general. L'informe, basat en una enquesta realitzada a 600 persones, posa de manifest que la majoria (70,1%) opina que la inclusió social i laboral s'estancarà, ja que el distanciament social i la crisi econòmica "no ajudaran a normalitzar la presència de les persones amb discapacitat en la societat", assenyala el document.

D'altra banda, el 56% dels enquestats apunta que el teletreball facilitarà la inclusió de les persones amb discapacitat en el mercat laboral, encara que el percentatge varia molt entre les persones amb problemes de mobilitat (81%), amb discapacitat sensorial (55%) i amb discapacitat psíquica o intel·lectual (36%).

El director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero, ha indicat que "les discapacitats de tipus intel·lectual són les més estigmatitzades i d'aquí ve que l'aposta pel contacte presencial hagi estat, tradicionalment, el mitjà per a impulsar l'empatia i trencar els prejudicis i estereotips". Abans de la pandèmia, el 34,5% de les persones amb discapacitat eren població en actiu, mentre que l'atur era del 25% a tancament de 2019 i la taxa d'ocupació era inferior al 26%

Les associacions Dincat i AMMFEINA ja van alertar l'abril del 2020 que la crisi desencadenada pel coronavirus posava en risc 9.500 llocs de feina de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a Catalunya. Aleshores ja van reclamar al Govern que garanteís la viabilitat econòmica dels Centres Especials de Treball d'iniciativa social de Catalunya.