Controlat l'incendi a la serra de Pàndols, a Gandesa, que ha cremat 2,2 hectàrees

Els Bombers han donat per controlat l'incendi a la serra de Pàndols, a Gandesa, que cremava des de dissabte al migdia. El foc ha afectat una superfície de poc més de dues hectàrees, segons han informat els Agents Rurals.

Cap de setmana amb un nivell d'alerta alt per risc d'incendi arreu del país

L'avís del foc es va rebre a les 13.04 h, però cap a les 18.30 h ja es va donar per estabilitzat. Al llarg d'aquesta nit, els bombers han repassat el perímetre cremat per l'incendi. Dotze dotacions han treballat aquest matí, han apagat un petit focus secundari i han extingit les flames a tot arreu.

La serra de Pàndols, a la comarca de la Terra Alta, és un territori amb una orografia complicada i un punt estratègic, on s'hi executen periòdicament tasques de gestió forestal. Per sort, no hi ha nuclis poblats propers ni masies aïllades i només s'ha demanat a la població que no s'acosti al santuari i a l'àrea de pícnic de la Mare de Déu de la Fontcalda, que és el tram per on han passat els vehicles d'emergències dels Bombers.



L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat a l'ACN que el foc va començar en una zona on no hi havia conreus ni masies. A més, ha indicat la seva preocupació per les ratxes de vent, que han arribat fins als 80 km/h.

Catalunya pintada de vermell

El risc d'incendi forestal és molt elevat aquest cap de setmana a Catalunya. Una trentena de comarques han prohibit activitats relacionades amb el foc, com les cremes agrícoles o el foc d'esbarjo, i el parc natural de Montserrat, on s'ha activat el nivell 3 Pla Alfa, s'ha tancat per dificultat d'evacuació en cas d'incendi. Els quatre municipis de la zona, Marganell, El Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat s'han vist afectats per la restricció.

A causa de l'escassetat de pluges i les altes temperatures primaverals, el Cos d'Agents Rurals demana precaució i prudència en les activitats en entorns naturals. És important recordar que fins al 15 d'octubre està prohibit encendre foc en terreny forestal, estigui o no poblat d'espècies arbòries, i en la franja de 500 que l'envolta. Es poden demanar autoritzacions excepcionals al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.