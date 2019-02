El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha demanat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "coratge i valentia" per a "seguir endavant" amb el diàleg i "la determinació de resoldre el conflicte polític". Diàleg amb contingut i calendari, ha reclamat, i que s'assegui a parlar "en concret, sobre el dret d'autodeterminació".



Pedro Sánchez, per la seva banda, que ha suspès la visita que tenia previst realitzar a Barcelona el proper dilluns, ha insistit en què l'autodeterminació que reclamen els sobiranistes no hi cap dins la Constitució i que el seu Govern no l'acceptarà mai.

Quim Torra ha lamentat que el Govern hagi trencat les converses entre els executius espanyol i català i ha assegurat que tant ell com el seu equip estan "cargolats a la taula del diàleg", però ha precisat que deu ser un diàleg amb "garanties".



Torra ha deixat clar que ell no ha trencat les converses, sinó que ha estat el Govern de Sánchez, i li ha instat a reprendre'l. "El que no pot ser -ha afegit- és que ho tornem a plantejar com si estiguéssim en la primera de les primeres reunions. Parlarem en concret del dret d'autodeterminació de Catalunya, parlarem de quina és la proposta de l'Estat espanyol i que hi hagi un relator internacional per a dialogar".

"Després de tots aquests mesos en què hem estat parlant amb el Govern i en els quals semblava que anàvem en aquesta direcció, no entenem què ha passat en aquestes últimes hores, no entenem aquesta reculada del Govern socialista", ha afirmat, i ha apuntat la possibilitat que tingui a veure amb la mobilització de la dreta i la influència que pugui tenir a "les diferents ànimes" del PSOE.



El president Torra ha fet aquestes declaracions després de visitar els nou acusats en el judici del "procés" privats de llibertat en les presons madrilenyes d'Alcalá Meco i Soto del Real, i ha afirmat que el seu executiu no només estarà present en les sessions del judici -ell hi assistirà el primer dia, dimarts-, sinó que des del Govern volen fer una campanya fora d'Espanya.

"Explicar la farsa"

"Estarem presents a Madrid, però també arreu del món amb la campanya internacional que des del Govern de Catalunya volem fer per a explicar justament aquesta farsa, tot aquest muntatge que s'ha construït per a decapitar una idea que és un idea de llibertat, d'autodeterminació i que sempre defensarem amb el diàleg", ha dit.



A tres dies de l'inici del judici, Torra havia arribat sobre les nou del matí a bord d'una furgoneta amb cristalls tintats a la presó d'Alcalá Meco, per visitar a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i a la exconsellera Dolors Bassa, i després ha anat a la de Soto del Real, on es troben Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull; així com Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

"L'autodeterminació, mai"

A la mateixa hora, el president del Govern, Pedro Sánchez, assegurava en un acte polític a Barakaldo (Bizkaia) que l'únic camí "possible i transitable" en la crisi política catalana és el diàleg i la Constitució i l'autodeterminació, segons ell, no hi cap dins la Constitució. El seu Govern no l'acceptarà mai, ha reiterat.



Pedro Sánchez no s'ha referit explícitament a la ruptura de la negociació amb els independentistes catalans ni a les complicacions en la tramitació dels pressupostos, després que PDeCat i ERC hagin presentat esmenes a la totalitat, però els ha criticat d'haver iniciat un "viatge cap a enlloc".

El president del Govern ha mantingut que enfront de l'alternativa que defensen els independentistes i la "tornada enrere" que reclamen PP i Cs, la "majoria defensa l'Espanya autonòmica basada en la cohesió social i territorial". El "camí" del diàleg i la Constitució "és el més llarg, però és l'únic possible i transitable". "El debat no és si independència sí o independència no, el debat és convivència sí o no", ha asseverat.



"Dins de la Constitució, tot; fora, res, perquè no hi ha diàleg possible, són monòlegs", ha proclamat de nou.



L'autogovern és l'única sortida pel problema de Catalunya, ha explicat, perquè segons ell no és viable ni "deixar les coses com estan ni la independència".



El líder socialista ha instat els 1.500 assistents al míting a "seguir ferms" en les conviccions sobre el model autonòmic.

Sánchez ha advertit PP i a Cs, d'altra banda, que amb el seu acostament a Vox no aconseguiran moderar la ultradreta, sinó que seran ells els que es radicalitzin, i la manifestació d'aquest diumenge demà "serà una prova d'això".



"Demà es veurà una Espanya en blanc i negre" en la concentració de Colón perquè PP, Ciutadans i Vox "proposen simplement fer marxa enrere", ha afegit.



Sánchez ha emmarcat la unitat d'aquestes tres formacions en l'auge dels populismes de dretes a tot el món. "No som una illa, és com França, Alemanya, els Estats Units, Holanda o el Brasil", ha comentat.