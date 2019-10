Les protestes contra les condemnes als líders independentistes ha comptat amb la participació continuada dels estudiants, que han convocat nombroses jornades de vaga per assistir a les mobilitzacions. Ara han decidit anar un pas més enllà i diverses organitzacions estudiantils han fixat una vaga indefinida, que seria la primera generalitzada en una dècada a totes les universitats catalanes.



L'aturada de classes, que s'iniciarà aquest dimarts, compta amb els suports de diversos agents com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'entramat d'assemblees de facultat d'universitats, l'Associació d'Estudiants Progressistes, a més d'altres organitzacions juvenils com Jovent Republicà o Arran. Pel que fa a secundària, el SEPC ha convocat dues jornades de vaga, aquests dimecres i dijous, que coincidirà amb la manifestació del Sindicat d'Estudiants (SE), el dijous a les 12.00 h a la plaça Universitat de Barcelona i a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona.

Segons fonts del moviment estudiantil, la convocatòria de vaga indefinida es va plantejar en un primer moment per aconseguir l'avaluació única, ja que a causa de les nombroses mobilitzacions dels darrers dies molts estudiants han perdut activitats avaluables i temen suspendre el curs. Algunes universitats, com ara la Universitat de Girona o diverses facultats de la Universitat de Barcelona, ja han acceptat aquesta demanda, però ara les organitzacions estudiantils aspiren que s'assumeixi de manera generalitzada.



D'altra banda, les mateixes fonts asseguren que el paper dels estudiants en les pròximes mobilitzacions convocades des de fora dels centres educatius serà protagonista i que volen "donar les eines" perquè els alumnes puguin participar-hi.

Les universitats ja es van aturar durant la primera setmana de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem, quan les organitzacions estudiantils van convocar una vaga de tres dies, el 16, 17 i 18 d'octubre, coincidint amb les marxes per la llibertat. Al centre d'aquesta aturada, es va celebrar la massiva manifestació estudiantil del 17 d'octubre pel centre de Barcelona, així com la del 18, el dia de vaga general, que va acabar a la Via Laietana amb fortes càrregues dels cossos policials. El passat 24 d'octubre, els estudiants de secundària també van liderar una jornada de protestes, amb manifestacions arreu del país, com la de 300 alumnes a Girona que va acabar al rectorat de la UdG.



Els estudiants també han format part d'accions per tot el territori, com són les ocupacions dels rectorats de les universitats catalanes, com ara la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Tanmateix, han liderat diversos talls a les carreteres, com el de l'autovia A-7, a l'altura de Girona, sostingut durant diversos dies i que també ha estat escenari de diverses càrregues policials.