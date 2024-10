El cooperativisme català dona suport econòmic a la causa de Palestina

El cooperativisme català ha aconseguit reunir prop de 9.000 euros que es destinaran a donar suport a iniciatives de l'economia popular a Palestina i a la comunitat palestina catalana. Amb aquesta aportació simbòlica culmina la primera fase de la campanya de solidaritat amb la població civil de Gaza que el passat mes de maig van encetar una desena de cooperatives, entre elles Col·lectiu Ronda, Coop57 o Sostre Cívic, i que actualment ja compta amb el suport d'un centenar de col·lectius de l'economia social i solidària.

Per donar el trat de sortida a la campanya de solidaritat, les entitats van impulsar el manifest Pels drets humans i la pau, a Palestina i arreu, on reclamen un alto el foc imminent i permanent per part de l'Estat d'Israel tant a Gaza com a Cisjordània, i que permeti urgentment l'arribada de serveis bàsics i d'assistència humanitària a la franja de Gaza, així com totes aquelles mesures per aturar el genocidi a Gaza. També demanen que l'Estat espanyol posi fi al comerç d'armes i tecnologia militar amb Israel.



Les donacions d'aquesta primera fase de la campanya provenen d'una desena de cooperatives i dues fundacions que han fet aportacions voluntàries del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives o del seu fons solidari. El grup impulsor de la campanya va decidir que els quasi 9.000 euros recaptats es destinin a tres iniciatives. Una part anirà a la campanya Fi al comerç d'armes amb Israel, liderada per la comunitat palestina de Catalunya amb l'objectiu d'afavorir la pau i que va iniciar una campanya de micromecenatge quasi en paral·lel al

manifest.

El segon gruix de donacions es destina a la Unió General de Cooperatives a Palestina, amb l'objectiu d'analitzar i difondre l'impacte de l'ocupació en el moviment cooperatiu, una necessitat que es va traslladar a les persones responsables del manifest just abans de l'estiu. Finalment, un tercer destinatari és la Unió de Comitès de Dones Palestines (UPWC), que treballen per reforçar les economies comunitàries i cooperatives a la zona.

En paral·lel, el grup de cooperatives impulsores està treballant amb un possible full de ruta que per a totes les cooperatives que vulguin revisar les polítiques de compra i d'inversió pròpies, per tal de no col·laborar directament o indirecta amb les vulneracions de drets humans de l'Estat d'Israel i, en general, en territoris ocupats o amb actors que siguin susceptibles de violar aquests drets.