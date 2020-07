El coordinador de Covid a l'Hospital del Mar avisa que el sistema es tensionarà si no es frena l'augment de contagis

El coordinador de l'unitat de covid a l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ha alertat que el sistema sanitari es tornarà a tensionar "si no es frena" la tendència actual a l'alça de contagis. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha constatat que els ingressos pugen "de manera progressiva i significativa" i que han reaparegut les pneumònies greus, també en gent jove. Ha explicat que en aquesta "segona onada" inicialment el perfil dels ingressats era el de gent més jove que en la primera onada i més lleus. "Però això comença a no ser veritat", ha apuntat. Güerri ha fet una crida a la "conscienciació individual" i a evitar les conductes de risc, així com a que hi hagi "els màxims mitjans possibles" per poder rastrejar els contagis.



Les paraules de Güerri van en la línia del que va dir dijous el Departament de Salut. En concret, en una roda de premsa de balanç de situació de la pandèmia, el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va advertir que Catalunya viu uns "dies crítics", ja que els contagis de coronavirus estan creixent al conjunt del territori. "La pel·lícula del març i l'abril ja la coneixem. No podem repetir-la. Són dies crítics especialment sobretot a l'àrea metropolitana", va recalcar. També va afegir que no es vol arribar a un confinament de la població i que la clau són les mesures preventives a tots els nivells: "Hem de conviure molts mesos amb aquesta pandèmia. No podem tancar i obrir. No és desitjable".



El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, va comentar que el sistema sanitari no està tensat però la tendència és "preocupant". Comella, de fet, va avisar que "les dades de la setmana que ve seran pitjors". En aquest sentit, els darrers dies han crescut els atesos a l'atenció primària amb símptomes de Covid, així com els ingressats a hospitals o, directament, a les UCI.